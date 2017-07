Changement problable dans la sécurité du Mont du Temple : Les détecteurs de métaux pourraient être remplacés par d’autres moyens d’ici demain

Un changement dans le système de sécurité autour du Mont du Temple a été décidé ce soir, après une série d’incidents violents. Lors d’une réunion aujourd’hui entre le commandant de police du district de Jérusalem, le chef Yoram Halevi et le maire Nir Barkat, il a été convenu que ce soir ou dans la matinée, la police de Jérusalem va commencer à placer des clôtures près des portes d’entrées ayant un accès au Mont du Temple, afin de remplacer les détecteurs de métaux.

Avec les caméras déjà installés, il sera possible de localiser les suspects et de les vérifier avec des détecteurs de métaux manuels. Une autre consigne est celle d’interdire l’entrée sur le Mont du Temple avec des sacs de toute nature. Cette nouvelle solution de rechange permettra de supprimer, au moins pendant quelques jours, les portes magnétiques . On ignore encore si les chefs des Waqf sont d’accord avec ces nouvelles initiatives.

Les portes de détecteurs de métaux, ont été installés après que trois Israéliens arabes ont abattu deux policiers israéliens en dehors du site ce 14 Juillet en utilisant des armes passés en contrebande dans le lieu saint, ce qui a suscité des réactions violentes de la part des musulmans.

Les fidèles ont refusé de passer par ces détecteurs et les affrontements ont commencé avec la police dans et autour de Jérusalem depuis plusieurs jours. Plus tard vendredi, un terroriste palestinien a poignardé à mort trois Israéliens sur leur table de Shabbat dans la localité de Halamish.

Dans la nuit entre samedi et dimanche ou dimanche matin, les travailleurs de la ville de Jérusalem, mais aussi les gens à l’entrée au Mont du Temple seront sous haute surveillance. Les musulmans seront tenus de passer par ses endroits surveillés et tout le monde sera considéré comme suspect, sur les caméras déjà installées à l’entrée, et seront vérifies par un détecteur de métal à la main.

Il n’y a aucune indication si ces nouvelles procédures de sécurité décidé par la police de Jérusalem et le chef Yoram Halevi et le maire Nir Barkat ont été coordonné avec les autorités musulmanes.

Si ces mesures ont été mises en oeuvre comme prévu, les détecteurs seront retirés selon Channel 2.

Les dirigeants musulmans et palestiniens ont revendiqué que les détecteurs de métaux sont une violation du statu quo . Israël a confirmé que la sécurité était nécessaire à la suite de l’attaque du 14 Juillet.

Pourtant, les ministres israéliens, réunis en session de crise jeudi soir, ont choisi de ne pas ordonner la suppression des portes.

Le ministre israélien de la construction Yoav Galant, l’un des deux ministres qui a voté contre la décision d’enlever les détecteurs de métaux en place lors de la réunion du cabinet jeudi soir, a déclaré samedi soir que leur introduction avait été «une erreur» et qu’il y ait d’autres moyens pour la sécurité sur le site contesté.