Changement de politique | Le consulat américain de Jérusalem rompt avec la tradition, et condamne l’attaque de Har Adar

L’ambassade américaine à Tel-Aviv et le consulat à Jérusalem ont tous deux publié une déclaration conjointe condamnant l’attentat à Har Adar mardi, où deux gardiens de sécurité civils et un soldat de la garde des frontières ont été assassinés. C’est la première fois depuis de nombreuses années que les deux missions américaines en Israël ont publié une déclaration conjointe, indiquant un vif changement de politique.

Dans le passé, le consulat à Jérusalem était dirigé de manière indépendante et était complètement détaché de l’ambassade à Tel-Aviv et maintenait une approche sympathique envers l’Autorité palestinienne.

La déclaration conjointe a déclaré: « Nous condamnons dans les termes les plus forts possible l’attaque horrible d’aujourd’hui à Har Adar. Nous condamnons également des déclarations glorifiant le terrorisme et appelons tous à envoyer un message clair que le terrorisme ne doit jamais être toléré. Nos pensées et nos prières portent sur les familles des victimes qui ont été tuées et nous espérons une récupération rapide et complète des blessés « .

La séparation entre le consulat et l’ambassade occasionnait de sérieux désaccords entre les équipes des deux missions, y compris entre l’ancien ambassadeur américain Dan Shapiro et le consul à Jérusalem. La déclaration commune de mardi, condamnant uniquement le côté arabe et ne critiquant pas Israël, montre que sous l’ambassadeur David Friedman, le consulat est subordonné à l’ambassade et obligé de respecter la position plus pro-israélienne de ce dernier.

Il convient de noter que le briefing de presse du Ministère de l’Etat qui a commencé mardi à 15 heures, heure locale à Washington DC, n’a pas mentionné l’attaque, ni un communiqué de presse n’a été publié par les États.

