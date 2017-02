Le challenge est lancé : Récompense de 10,000 $ pour la plus belle photo de Jérusalem !

Les organisateurs de ce challenge, « JerusaLens » propose une tentative historique de recueillir et de classer le plus grand nombre de photos de la ville de Jérusalem. Et pour motiver les participants, les gagnants recevront des prix d’ une valeur totale de 10,000 $.

Selon le blogueur Will Hagle ( Al My Faves ), Gurushots est une plate – forme pour les photographes avec un côté compétitif. Le site accueille plusieurs différents types de photographies, qui sont tous libres d’adhérer, mais pourrait entraîner une récompense monétaire. Les défis sont tous hébergés par des professionnels talentueux, et ils sont généralement constitués d’amateurs.

« Dans ce défi, nous recherchons des photos qui montrent le caractère unique, l’ambiance et la beauté de cette ville spectaculaire et ses habitants», écrivent-ils sur leur site web, qui est aussi le site de soumission. « La beauté grandiose de Jérusalem réside dans la juxtaposition de l’ancien et le nouveau et le mélange des cultures et des religions».

Jusqu’à présent, la compétition a compensé 2700 soumissions de photos, sur le nombre de 50.000.

L’organisateur ajoute que 100 photos des participants seront sélectionnés pour être imprimés par HP Israël et présenté dans une exposition au Har Hamenouhot, au Site mémorial à Jérusalem, Israël. Le site a plus de 250K de visiteurs par an et il est un point de repère national israélien.

Les photos sélectionnées peuvent également être présentées dans les publications futures pour promouvoir le tourisme en Israël. Dans de tels cas, le crédit sera explicitement donnée à vous en tant que propriétaire du contenu.

La première phase du Challenge (jusqu’au 28 février 2017): Tout le monde est la bienvenue pour télécharger leurs photos de la ville, de toute période, dans un sujet pour montrer les nombreux visages de Jérusalem (sous réserve des termes de GuruShots).

La deuxième phase (du 1er Mars au 19 Mars, 2017): Tout le monde est invité à voter pour les plus belles et passionnantes photos.

Un total de 10 000 $ en prix sera réparti entre les 4 photos les mieux classés par catégories: – Meilleur photographe, meilleure image, et la sélection de Guru. La première place dans une photographie sur Instagram va gagner un autre 500 $. Tous les prix sont fournis par JNF-USA.

Le Président Reuven Rivlin a déclaré dans un communiqué: «Jérusalem raconte l’histoire du monde. Je vous invite tous à rejoindre le défi, et télécharger des photos uniques de notre bien-aimé Jérusalem. Des photographies artistiques et esthétiques – en particulier des photos avec un message d’unité, ce qui donne l’expression personnelle et émotionnelle à notre dénominateur commun appelé Jérusalem. »

Le ministre du Patrimoine M. Ze’ev Elkin a déclaré dans un communiqué: « Notre objectif dans ce défi est de découvrir des souvenirs oubliés et d’obtenir une rencontre passionnante de l’histoire de Jérusalem. Comme le ministre de Jérusalem et du patrimoine des affaires pour Israël, j’espère voir l’unité et la beauté à travers l’objectif de votre appareil photo personnelle. A partir de là, il est entre vos mains. »

Le ministre du Tourisme M. Yariv Levin a déclaré dans un communiqué: « Ce challenge est une excellente occasion d’exposer plusieurs beaux visages de Jérusalem. Je demande à tout le monde de prendre des photos, et les télécharger et voter ! « .

Le concours est commandité par le KKL-JNF Israël, le JNF des Etats-Unis, le site Memorial à Jérusalem, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme, le ministère de Jérusalem et du patrimoine des affaires et le GPO, avec le soutien de HP (Scitex et Indigo) et PICO Venture Partners, qui invitent tous les photographes de Jérusalem à se joindre à un défi historique dans l’esprit de coopération dans le monde entier.