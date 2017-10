La chaise mythique du Rav Ovadia Yossef sera vendue aux enchères : Prix requis 200 000 shekel

Quatre ans après la disparition du chef spirituel de Shas, Rav Ovadia Yossef, son président a mis aux enchères au plus offrant sa chaise, a rapporté Walla. C’est la même chaise sur laquelle le grand érudit et innovateur politique s’est assis pendant de nombreuses années en donnant son cours hebdomadaire à la synagogue Yazdi à Jérusalem. Le prix d’ouverture est de 200 000 shekel, un peu moins de 57 000 $.

La chaise appartient à deux hommes d’affaires Haredi qui l’ont acheté de la synagogue suite au décès de Rav Ovadia. Depuis lors, la chaise a voyagé dans le pays et, comme l’a déclaré l’un des propriétaires, Itzik Siton a déclaré: « Des milliers de personnes de tout le pays se sont assis sur cette chaise. »

« Elle a traversé les chuppas, les brit milot, les conférences publiques et divers autres événements, au cours desquels les personnes qui avaient besoin de médicaments, de conjoints, de bénédictions et le salut et se sont assis sur elle », a déclaré M. Siton.

Il y a deux ans, lors d’un rassemblement électoral géant de Shas dans un auditorium de Tel Aviv, la chaise, accompagnée de la robe et du chapeau d’or de Rav Ovadia, était positionnée au centre de la scène – dans un geste qui mettait l’accent sur le lien spirituel et politique qu’il avait laissé derrière lui.

Siton a également utilisé la chaise comme un dispositif de collecte de fonds pour les personnes nécessiteuses, en chargeant les personnes à la recherche de rachat et en faisant don aux familles pauvres.

Il y a cinq ans, la chaise a disparu de la synagogue de Yazdi et beaucoup ont soupçonné qu’elle avait été volée – jusqu’à ce qu’il s’avère qu’une famille a emprunté la chaise et elle a été retrouvée. Néanmoins, après cette effraction, la synagogue a pris une police d’assurance sur la chaise du grand homme.