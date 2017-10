Chaîne Israélienne | De nombreux israéliens sur les lieux de l’attaque à Las Vegas

ישראלית בלאס וגאס: "מישהו פה פתח ביריות בתת מקלע – המשטרה חסמה הכל" @bokeralmog pic.twitter.com/4qN1ZbmVqD — חדשות 10 (@news10) 2 octobre 2017

Une attaque a eu lieu à Las Vegas lors d’un concert country, et de nombreuses vistimes sont à déplorer, de israéliens sont aussi sur les lieux où se trouve un casino, et selon la chaine Aroutz 20, les Israéliens ont reçu la consigne d’urgence de se mettre à l’abri dans les casinos et les hôtels à proximité car le (ou les tireurs) sont toujours en fuite.

Selon d’autres témoignages, des tirs ont été entendus de l’un des hôtels selon un touriste qui a déclaré sur le reseau social Twitter : « Je suis au sixième étage, il y a une fusillade au 29ème étage, un gardien de sécurité a été abattu au 32ème étage ».

Selon un nouveau bilan, il y aurait aussi des décès en plus de nombreux blessés, mais les chiffres et identités ne sont pas encore publiés officiellement.