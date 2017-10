Une chaîne de magasin des USA voulait souhaiter un « bon Kippour » à ses clients juifs !

The Whole Foods ‘à Rockville, voulait être sympathique pour ses clients juifs pour Yom Kippour, mais a oublié seulement un petit détail , ce qui a transformé ce message en blague sur les réseaux sociaux.

De nombreux magasins aiment avoir un contact personnel avec leurs clients, mais dans le cas de la chaîne de magasins à Rockville, il s’est passé le contraire. La chaîne voulait souhaiter à ses clients juifs , un » bon Yom Kippour », mais a oublié que c’était un jour de jeûne, et a publié l’image d’un «gâteau de Kippour» décoré d’une étoile de David, d’une menorah et d’une pomme au miel.

Le gâteau, qui a été offert à la vente pour au moins 30 $, a été orné d’une inscription bleue et blanc en anglais, avec «Yom Kippour !», autour de laquelle on peut voir tous les symboles juifs, de l’étoile de David à la Ménora, en passant par les pommes, le miel et la grenade.

Ce jour n’est pas une fête mais un jeûne, et cette erreur, même si l’intention était bonne, va sûrement entraîner d’autres chaines de magasins à se renseigner un petit peu sur les coutumes de leurs clients juifs 🙂