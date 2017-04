Cette survivante de la Shoah célébrera son 100e anniversaire demain, juste après Yom Ha’Shoah !

À un moment donné, il semblait que Livia Shacter ne parviendrait pas à son 28e anniversaire. Forcée dans un camp de travail à Auschwitz à l’âge de 27 ans, Shacter n’a pas imaginé que 73 ans plus tard, elle célébrerait son 100e anniversaire dans l’Etat juif.

Shacter est née en 1917, en Tchécoslovaquie. À 27 ans, après que sa famille a été déplacée dans un ghetto, ils ont ensuite été transférés à Auschwitz. Sa mère et son père ont été immédiatement emmenés dans les chambres à gaz, et deux de ses frères ont péri plus tard.

Shacter a survécu au travail forcé du camp et a été libérée en 1945, se déplaçant vers les États-Unis, où elle a élevé une famille et a vécu pendant plus de 50 ans.

En 2010, Shacter a décidé de réaliser un rêve tout , celui de faire son Aliyah en Israël avec Nefesh B’Nefesh. Elle réside maintenant à Beit Shemesh, près de Jérusalem, avec une de ses deux filles, et vient de célébrer la naissance de son 56e arrière-petit-fils.

La Fondation Melabev, une organisation à but non lucratif qui aide les personnes âgées d’Israël et celles qui souffrent de la maladie d’Alzheimer et de la démence, organisera l’anniverssaire de Livia Shacter pour ses 100 ans à la succursale locale de Beit Shemesh le mardi 25 avril, le lendemain du jour commémoratif de la Shoah, à 11h30.

« Livia est un exemple brillant d’une femme qui, en dépit d’avoir été témoin du mal indescriptible de la Shoah, n’a pas abandonné son rêve de vivre en Israël », a déclaré le rabbin Yehoshua Fass, co-fondateur et directeur exécutif de Nefesh B’Nefesh. « Nous souhaitons des nombreuses années de bien-être avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , dans l’État d’Israël ».

« Nous, Melabev de Beit Shemesh, sommes inspirés quotidiennement par la dignité, le sens de l’humour et l’esprit indomptable de Livia Shacter », a déclaré Shoshana Lichtman, RN-BSN, directrice de Melabev de Beit Shemesh.

