Cette semaine : Plus de 150 attaques terroristes passées sous silence en Israel, y compris les coups de couteau.

150 attaques terroristes liées à l’intifada palestinienne ont été passées sous silence et, où 10 Juifs ont été blessés dans divers agressions.

Des tirs près de Nili sans faire de victimes mais aussi des attaques de véhicules près du village de Benyamin où un garde de sécurité et deux autres policiers ont été bléssés. Un garde de prison a été poignardé à Nafta et un autre garde dans la prison de Ketziot , poignardé et blessé plus sérieusement.

Une femme et un bébé ont été blessés par des pierres lancées par des arabes de Husan ( non loin de Betar Illit) et deux autres passagers ont été blessés dans la même route près de Betar. Un policier a été blessé suite à des émeutes arabes dans le nord d’Israël à Tab’un.

Pendant toute cette semaine, il y a eu de nombreuses attaques de jets de pierres de Walaja, l’A-ram, mais aussu vers les voitures et sur les habiants de Har Gilo , sur un autobus près de Hizma, sur un poste de contrôle du véhicule près de Ofer Benjamin, près du Karmi Tzur.

Des cocktails Molotov ont jétés près de Ofra, du village de Silwad, mais aussi des émeutes d’arabes à Qalqilya et de Maale Amos.

Des attaques de jet de pierres près de Beit El. Une autre attaque à la voiture bélier dans un quartier arabe de Jérusalem , une personne blessée , trois policiers plus legerement. Des jets de pierres sur des véhicules près de Hebron , près de Deir Kadis, près de Bethléem, prés du Mont Hébron, près de Al Khader, prés d’Itamar en Samarie

Des dizaines d’Arabes se sont révoltés et ont attaqué les forces de Tsahal à Shehem, ont jeté des pierres sur les véhicules près de Beit Sahour

Des arabes lancèrent des pierres sur les véhicules en Huwwara, des cocktails Molotov sur le poste de contrôle de Qalandiya, un arabe de l’organisation terroriste du Hamas emprisonné dans la prison de Ketziot, a attaqué un garde de prison pendant le dépouillement, il a subi des blessures mineures, une autre attaque similaire dans une autre prison a blessé un autre garde.

Des arabes ont jeté des pierres sur la route 446 près de Nili Benjamin, émeutes àTzahor, la liste est très longue et compte 150 attaques terroristes. Mais tant qu’il n y a pas de décès , les médias n’en parlent pas.