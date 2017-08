Cette publicité israélienne qui est passée sur vos télévisions en France fera partie du concours organisé par l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU.

Toute personne autour du monde est invitée à voter lors de cette compétition organisée par l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU et choisir parmi les 63 pays qui se commercialisent comme destinations de premier plan.

La vie nocturne de Tel-Aviv ; Les anciens sites de Jérusalem ; la plage est la nouvelle campagne du ministère du Tourisme invitant les voyageurs du monde à vivre les deux plus grandes villes d’Israël : Jerusalem et Tel Aviv !

Le spot de 30 secondes, avec le modèle israélien Shir Elmaliach, participe également à un concours organisé par l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU.

Toute personne dans le monde est invitée à voter dans la compétition, et choisir parmi les 63 pays qui se commercialisent eux-mêmes comme destinations de premier plan. L’entrée d’Israël à ce concours est suite à cette vidéo diffusée depuis un an, où l’on voit un mannequin s’épanouir dans tout Israël, de la planche à voile aux musées, à la nourriture et plus encore.

Dans la dernière compétition, la Colombie a remporté le prix global ‘People’s Choice’ en obtenant le plus grand nombre de votes en ligne. Alors que la Palestine a concouru dans le passé, cette année, elle ne semble pas avoir soumis une entrée. Cependant, l’Egypte, l’Iran, le Liban, la Turquie, le Yémen et même la Syrie rivalisent pour ce prix.

‘La campagne City Break fait partie de la révolution du marketing que j’ai promue et qui s’est révélée dans l’élan énorme pour un tourisme accru en Israël’, a déclaré le ministre du Tourisme, Yariv Levin. ‘Nous assistons à un nombre record de touristes qui visitent Israël cette année, avec une augmentation de 24% sur les sept premiers mois de l’année juive. J’espère que l’ONU comprendra aussi qu’Israël est une destination touristique attrayante pour les gens du monde entier ‘.

L’entrée de la vidéo d’Israël a été traduite en neuf langues différentes et est diffusée dans plus de 60 pays à travers l’Europe, encourageant le tourisme pour l’Etat juif.

Le vote au concours se termine le 11 septembre. Les gagnants de la vidéo People’s Choice- dans l’ensemble et dans plusieurs catégories régionales seront annoncés lors de l’Assemblée générale de l’OMT à Chengdu, en Chine, qui se déroulera du 11 au 16 septembre.