Cette nuit : L’aviation de Tsahal attaque la Syrie qui réplique en tirant 3 missiles sur Israel

Les avions de Tsahal ont attaqué le convoi d’une livraison d’armes stratégiques destinées au Hezbollah dans le nord de la Syrie. Au cours de l’opération , trois missiles anti-aériens ont été tirés de la Syrie en Israël, et l’un des missiles a été intercepté par le système Arrow.

Suite à ces événements, la sirène a sonné dans la nuit dans le nord du pays et plus précisément dans la vallée du Jourdain.

Après que les avions ont terminé leurs missions, des missiles anti-aériens ont été tirés vers eux. L’un des missiles a explosé dans la vallée du Jourdain, et fort heureusement le système « Arow » a réussi à l’ intercepter.

A 02h43 l’alarme a sonné et les résidents locaux ont déclaré avoir entendu des explosions qui sont suite à l’interception du missile. Même les résidents de Jérusalem, de Mevasseret Zion, Modiin et Bet Shemesh ont indiqué qu’ils avaient entendu une forte explosion, et certains ont déclaré avoir entendu une autre explosion quelques minutes après la première explosion.

Tsahal a confirmé que les avions de l’IAF ont effectivement mené l’attaque. En outre, l’armée israélienne a souligné qu’il n’y a pas eu de danger pour les forces de Tsahal ou les civils.

Le responsable de la sécurité dans cette région, Gadi Katz a déclaré qu’il n y a pas eu de blessés et de dommages dans le pays. BH .

