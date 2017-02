Cette nuit : L’ambassadeur de l’Autorité palestinienne attaque Israel aux Nations Unies, la réponse de Danny Danon est sans appel !

Après l’intervention cette nuit de l’ambassadeur de l’Autorité palestinienne aux Nations Unies qui a condamné fermement l’approbation de 6.000 unités de logement en Judée Samarie, la qualifiant de « grève illégale », l’ ambassadeur israélien des Nations Unies, Danny Danon n’a pas hésité à lui répondre en résumant en quelques mots la raison d’une paix impossible : « Le véritable obstacle à des négociations est l’intransigeance et l’incitation palestinienne ».

Cette nuit ( changement horaire avec Israel), l’ambassadeur de l’Autorité palestinienne a accusé Israël suite à la décision de Netanayu et son ministre de la Défense de construire 6.000 logements en Judée-Samarie en disant que cette décision est une » attaque illégale et israélienne ».

Danny Danon a pour sa part, rejeté la condamnation, en disant: «Le véritable obstacle à des négociations est l’intransigeance et l’ incitation palestinienne » .

Pendant la nuit, il a rencontré l’ambassadeur palestinien Riyad Mansour et l’Ambassadeur de l’Ukraine à l’Organisation des Nations Unies, servant d’actuel président au Conseil de sécurité.

Lors de la réunion , Mansour a demandé à son homologue ukrainien d’intervenir, en disant que l’homologation accordée pour la construction de logements est une « attaque flagrante des comportements illégaux. »

Pour rappel, la semaine dernière, Israël a approuvé la construction de logements deux fois plus qu’en 2016. Mansour a ensuite fait valoir que le Premier ministre Benjamin Netanyahu « est en train de détruire la solution à deux Etats », et a appelé le Conseil de sécurité à mettre en œuvre la résolution 2334 adoptée à l’ONU contre l’ activité de « colonisation » israélienne en « Cisjordanie ( Judée Samarie) et à Jérusalem – Est. »

En réponse à Mansour, l’ambassadeur Danon a rejeté la condamnation palestinienne et a déclaré que l’Autorité palestinienne est celle qui empêche l’existence de négociations entre Israël et les Palestiniens. « Les tentatives palestiniennes en cours pour répandre des mensonges et blesser Israël à l’Organisation des Nations Unies ne serons pas utiles », a déclaré Danon.

Ajoutant : « Le véritable obstacle à des négociations est l’intransigeance et l’incitation palestinienne. Plutôt que de distribuer des bonbons dans les rues après les attaques terroristes contre les Israéliens , il faudrait mieux mettre fin au terrorisme et à l’incitation « .