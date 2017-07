Cette kippah pourrait sauver la vie des enfants souffrant d’allergies

Ce petit garçon de Brooklyn est allergique aux arachides, aux noix de cajou, aux pistaches, aux graines de lin, aux graines de moutarde, à la noix de coco, aux pois, aux œufs et au bœuf. Certains des aliments lui donnent des ruches, mais les noix peuvent le mettre dans un choc anaphylactique. Les risques inhérents rendent impossible de tester la gravité de certains des allergies, ce qui signifie qu’il pourrait avoir d’autres réactions inattendues pour certains de ces aliments.

Évidemment, c’est une situation extrêmement pénible pour sa mère, Chanie. Mais la mère de ce petit de cinq ans de Crown Heights, âgée de 36 ans, fait autre chose que de s’inquiéter. Chanie Apfelbaum a eu une idée simple et intelligente pour avertir les autres que son fils a de graves allergies: une kippah « allergie ».

La kippa, que Apfelbaum a aidé à concevoir avec la société basée à Brooklyn iKippah – un détaillant en ligne avec des designs brillants comme celui inspiré par « The Very Hungry Caterpillar » – est bleu marine avec un cercle rouge sur le devant qui contient les mots « Allergy Alert « mais aussi » flip for info « – la partie inférieure pour écrire les allergies de l’enfant.

« Nous avons adoré l’idée de Chanie immédiatement », a déclaré Sarale Seewald, qui a fondé iKippah avec sa belle-sœur, Dina Seewald sur JTA. « Nous voyons une grande aide dans cette kippah, et nous croyons vraiment que cette conception aidera à sauver des vies ».

La société a mis en vente la Kippa d’alerte sur son site internet il y a deux semaines et, selon Seewald, il a déjà vendu quelques centaines. Bien que les calottes soient encore indisponibles dans les magasins – iKippah compte environ 180 détaillants en tant que clients, en plus de son site Web direct vers le consommateur – la société prévoit de les mettre à la disposition des grossistes rapidement en fonction de la demande inattendue.

Les allergies alimentaires ont considérablement augmenté aux États-Unis ces dernières années. Les recherches effectuées par les Centers for Disease Control des États-Unis ont montré que les allergies alimentaires chez les enfants ont augmenté de 50% entre 1997 et 2011, éventuellement par l’utilisation excessive d’antibiotiques ou par une hygiène accrue, qui interdit aux enfants d’être exposés à des agents infectieux pendant les années critiques formant le système immunitaire.

Apfelbaum – un blogueur populaire de kasher food sous le moniker à Brooklyn avec plus de 33 000 adhérents sur Instagram – a témoigné de la tendance. Elle a dit que Peretz avait l’habitude de porter un bracelet en notant ses sévères allergies, mais elle craignait que ce ne soit pas assez important pour que d’autres puissent le voir.

La kippah est un moyen simple d’informer toute personne qui sert des aliments à un enfant allergique – au camp ou aux restaurants ou un parent qui accueille l’enfant chez lui. De plus Peretz, qui est membre d’un ménage orthodoxe, porte déjà une kippa tous les jours.

Apfelbaum, membre du mouvement Hasidic Chabad-Lubavitch, s’inquiétait aussi de Peretz qui courait de maison en maison dans la colonie de bungalows d’été de sa communauté dans le nord de l’État de New York. Elle a commencé un groupe de WhatsApp pour envoyer un message à d’autres parents au sujet de ses préoccupations.

Mais les soucis ne disparaissent jamais totalement pour les parents d’un enfant souffrant d’allergies sévères, surtout quand il est très jeune.

« Je lui rappelle toujours, mais je ne peux pas faire confiance à un enfant de 3 ans pour me souvenir qu’il doit toujours demander avant [il mange quelque chose] et dire » je suis allergique « , a déclaré Apfelbaum.

« Je voulais quelque chose sur lui afin que, quand quelqu’un le regarde, ils disent : « Je ne peux pas simplement lui donner de la nourriture de ma cuisine », a-t-elle dit sur le design de son kippah. « Cela me rend un peu plus rassurée ».

Pourtant, il a fallu un peu de temps à Apfelbaum pour s’habituer à son fils portant la même kippah chaque jour – elle aiderait Peretz à choisir une calotte qui se coordonnait avec ses vêtements.

« Tu t’es tellement habitué à [utiliser] celui qui correspond à chaque tenue, et maintenant il ne peut porter que ça », a déclaré Apfelbaum avec un rire. « Mais ça vaut le coup. »

