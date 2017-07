Pourquoi cette affiche d’un homme juif et d’une femme musulmane qui s’embrasse a provoqué un scandale en Europe …

Dans un pays où les jouets sexuels sont affichés dans les vitrines et les publicités télévisées qui comportent souvent de la nudité, une photo d’un couple habillé et hétérosexuel qui s’embrasse peut ne pas rentrer dans la norme …

En fait et précisément, une telle image fait partie d’ une partie d’une campagne d’affiches célébrant la diversité aux Pays-Bas. Elle a déclenché des débats acrimoniaux, des accusations de racisme, des actes de vandalisme et même des menaces de ceux qui l’ont jugé offensante.

La raison: les femmes représentées dans une série d’affiches portaient des foulards musulmans – y compris une femme qui a été montrée en embrassant un homme portant une kippah.

Pour certains détracteurs, la campagne d’affiches était une provocation destinée à perturber la sensibilité des musulmans néerlandais et d’autres minorités non-blanches.

Mais pour faire campagne aux partisans – y compris certains membres éminents de la communauté juive hollandaise, c’était une déclaration importante sur la nécessité de contrer le radicalisme et la coercition dans la minorité musulmane croissante des Pays-Bas.

Initié par un activiste musulman pour les droits des femmes, Shirin Musa, les affiches font partie d’une initiative municipale à l’appui des femmes, principalement musulmanes, qui font face à des abus si elles choisissent des conjoints dont leurs communautés désapprouvent. Dans le slogan «Aux Pays-Bas, vous choisissez votre propre partenaire», les affiches ont été placées dans des arrêts de bus et sur des panneaux de signalisation à travers Rotterdam.

Les partisans de l’initiative ont également remis des prospectus avec les images dans les rues.

La campagne comporte quatre couples qui bloquent les lèvres contre un fond mettant en vedette le puissant pont Erasmus de la ville portuaire: le couple juif-musulman; Une femme musulmane embrassant un blond; Deux femmes, une en tenue sud-asiatique et un homme noir avec une femme qui semble être de descendance sud-asiatique.

La campagne appuie les «femmes issus de l’immigration des communautés patriarcales», a déclaré Musa lors d’une interview à la télévision néerlandaise le mois dernier.

De telles femmes, at-elle dit, sont soumises à la violence et à la coercition sur leur choix de partenaires romantiques.

Citant une étude de 2014 réalisée par Verwey Jonker Institue, un groupe de recherche sur la politique sociale, les responsables néerlandais disent qu’il y a entre 600 et 1900 victimes de mariage forcé aux Pays-Bas.

Le rapport décrit également les femmes détenues en captivité ou abandonnées.

Pratiquement tous les grands médias aux Pays-Bas ont rendu compte de la controverse autour de la campagne d’affiches.

Sur le talk-show ‘Pauw’, le responsable du Parti travailliste néerlandais, Lodweijk Asscher, a loué la campagne comme ‘belle’.

Mais les affiches ont déclenché un contrecoup parmi certains musulmans, y compris dans le propre parti d’Asscher. L’un des représentants du travail à la municipalité de Rotterdam, Fatima Talbi, a écrit dans un discours qu’elle était «furieuse» à propos de la campagne, dont elle a dit qu’elle traite les musulmans comme si elles étaient «en arrière» en transformant la question du mariage forcé en ‘Un problème d’intégration ‘.

Tunahan Kuzu, législateur du parlement néerlandais pour le parti pro-islamique radical Pro-immigration, Denk, qui, lors des élections de mars, a remporté trois sièges à la chambre basse du Parlement, a appelé la campagne «provocante, discriminante et condescendante». Plusieurs des affiches ont été vandalisées, la rhétorique haineuse a été dirigée contre leurs partisans sur les médias sociaux et les militants qui ont distribué des prospectus de campagne ont signalé des menaces de violence.

La police a assigné des agents pour surveiller certains des activistes suite à plusieurs incidents.

Un homme a déclaré à un militant de l’organisation Femme for Freedom de Musa: «Je vais vous faire tomber sur votre tête si vous me donnez ce torchon», a déclaré Tanya Hoogwerf, une conseillère de Rotterdam, à la chaîne de télévision PowNed le mois dernier

.

Deux hommes se sont filmés en détruisant une affiche qui a été placée dans un abri d’autobus.

‘Choisissez votre propre liberté, disent-ils’, a déclaré l’un des hommes.

‘Rip it all the so out’.

L’auteur de l’artiste portant une kippah a été l’image qui a ‘attiré le plus d’attention et de critique’ par les musulmans, selon Ronny Naftaniel, vice-président exécutif du groupe CEJI basé à Bruxelles, une organisation juive qui favorise la tolérance en Europe et un ancien directeur du CIDI sur l’antisémitisme sur Maroc.nl, un site de nouvelles et un forum populaire auprès de nombreux musulmans néerlandais