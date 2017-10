Cet instructeur des armes à feu orthodoxe demande à tous les Juifs de posséder des armes à feu

Trois jours après le meurtre de 58 personnes à Las Vegas, par un homme armé, un message sur un groupe de juifs de Chicago sur Facebook montre une photo floue de survivants fuyant les balles. À côté, un dépliant annonçant l’entraînement aux armes à feu « ChiDefense » avec une phrase hébraïque indiquant que l’entreprise était fermée pour Shabbat.

Le réactions ont été différentes, certains ont dit que ce genre de proposition était «vil et déplaisante». Un autre a écrit sarcastiquement qu’il affichait «une logique impeccable». Un autre a appelé à ce son post soit retiré et il semble avoir été supprimé depuis.

Il semble que le port d’arme en Israel et aux Etats Unis est vu d’une façon complètement différente : en Israel, le port d’arme est normal et considéré comme de l’auto-defense, et jamais, un homme armé a attaqué des étudiants dans une école comme cela s’est déjà fait plusieurs fois aux Etats Unis. Mais cet instructeur américain, a été pour sa part vilipendé pour avoir prévenu les Juifs qu’il faut avoir les moyens de se défendre face à des attaques multiples dans le monde.

L’homme derrière l’annonce se nomme Jonathan Burstyn, un instructeur orthodoxe dans la sécurité des armes à feu, il s’est excusé pour toute infraction qu’il a causée mais a déclaré que plus que jamais, les Juifs doivent être armés.

« Combien de menaces y a-t-il eu sur les CCM? », a déclaré Burstyn, 27 ans, évoquant les vagues de menaces à la bombe contre les centres communautaires juifs et les écoles juives cette année. «Y a-t-il une attaque à un congrès de la NRA ou dans un poste de police ou dans un magasin d’armes à feu? Non, parce que tout le monde est lourdement armé dans ces endroits.

Burstyn, qui se fait appelé « Yoni », a grandi dans la communauté juive orthodoxe de cette ville et forme maintenant ses membres à posséder, porter et tirer avec des armes à feu. Il est devenu instructeur certifié en sécurité des armes à feu en janvier et a depuis donné des cours à 50 personnes – la plupart d’entre eux étant des hommes juifs qui portent des armes dissimulées. Ses stagiaires, dit-il, comprennent un ancien soldat israélien et un ancien officier du KGB.

L’amour de Burstyn pour les armes à feu est inébranlable même aprés la fusillade à Las Vegas, où le tireur a stocké 23 armes à feu, dans l’une des fusillades les plus graves dans l’histoire des États-Unis. Il parle couramment les points de discussion de la National Rifle Association – de la théorie du « bon gars à l’arme à feu » et de l’accent mis sur Chicago, où le contrôle strict des armes n’a pas réussi à contenir un taux élevé d’homicides.

Son plaidoyer pour les armes à feu vient aussi dans une tournure juive: Burstyn dit que le deuxième amendement devrait être tout aussi sacro-saint aux Américains que la loi juive est aux Juifs orthodoxes. Dans la lecture de Burstyn, la Constitution américaine est la Torah et le président de la NRA, Wayne LaPierre, est défenseur de la foi.

« La Torah est un message intemporel », a déclaré Burstyn. «Nos fondateurs qui ont commencé ce pays savaient mieux et nous ont confié cela, tout comme Hashem nous a confié la Torah – de ne pas comparer les deux. Tout comme les Juifs orthodoxes, nous ne réformons pas la Torah. Wayne LaPierre exprime sa foi dans la Constitution. »

Fils d’un policier volontaire, Burstyn a grandi autour des armes à feu et a tiré de son premier fusil à l’âge de 6 ans – «une expérience très revigorante», se souvient-il. Il a perdu son intérêt pour le tir jusqu’à ce que l’Illinois autorise le port d’armes à feu dissimulées en 2013. Burstyn a obtenu son permis et a commencé à offrir des cours le dimanche. Pendant la semaine, il travaille dans une maison de repos et, le samedi, il assure la sécurité de sa synagogue.

La semaine dernière, debout sur un stand de tir dans une casquette de baseball, lunettes de protection et bouchons d’oreilles, Burstyn a tiré son arme de poing quotidienne préférée – le Smith and Wesson M & P Shield – dans la silhouette d’un corps humain. Ses tirs ont tous atterri dans la cible sur la poitrine de la silhouette.

Burstyn croit que la possession d’armes à feu devrait s’accompagner d’une formation et d’une sécurité rigoureuses. Il dit que seuls les gens bien équilibrés devraient posséder des armes à feu, et son cours d’entraînement dure 16 heures. Il couvre tout de la façon de respirer pendant le tir – inhaler, tirer, expirer – aux lois concernant le port caché et comment voyager avec un pistolet.

«Lorsque vous portez une arme à feu, vous êtes une personne totalement différente», a-t-il dit, décrivant le tempérament préféré des propriétaires d’armes à feu. « Il n’y a pas de rage routière. Il n’y a pas de quoi se fâcher. Votre esprit est calme. Vous êtes en acier, vous êtes lisse. La meilleure sécurité sur un pistolet est celle entre vos oreilles – votre état d’esprit.

Alors que la plupart des Juifs américains se penchent à gauche, Burstyn n’est pas seul parmi les défenseurs des armes chez les juifs. Il y a un groupe pour eux appelé Juifs pour la préservation de la possession d’armes à feu . Le Golani Rifle & Pistol Club est utilisé par les juifs pratiquants dans la région New York-New Jersey. Et Richard Feldman, un ancien lobbyiste de la NRA, est maintenant à la tête de l’Independent Firearm Owners Association, qui soutient les droits des armes à feu.

« Je pense que c’est seulement le peuple juif qui croit au slogan » Plus jamais « , a déclaré Feldman à JTA au sujet de la possession d’armes à feu. « Ce n’est pas parce que cela ne s’est pas produit ici que cela ne pourrait pas arriver ici. Je ne dis pas que ça va arriver bientôt, mais une fois que vous abandonnez votre droit de vous protéger, vous ne le récupérez pas très facilement.

L’idée que les armes auraient pu atténuer l’Holocauste a été contestée par des chercheurs et des groupes juifs, y compris la Ligue anti-diffamation. Rabbi Menachem Creditor, fondateur de Rabbis Against Gun Violence, a noté des données montrant que le fait d’avoir une arme à feu à la maison augmente le risque de blessures.

« La meilleure façon d’assurer la sécurité et la survie des juifs est de soutenir des mesures pour la sécurité et la survie de tout le monde », a déclaré Creditor. « Cela signifie réduire la violence armée, ne pas augmenter votre stock d’armes. »

La défense des armes à feu de Burstyn a des limites. Il soutient, par exemple, une interdiction des armes automatiques. Mais alors qu’il sait qu’un propriétaire d’arme n’aurait probablement pas pu arrêter le massacre de Las Vegas, la tragédie n’a fait que renforcer sa détermination à rester armé.

« Shabbat, Yom Kippour, je porte toujours une arme, » at-il dit.