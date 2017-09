Cet arabe voulait commettre une attaque à Jérusalem :  » J’ai rejoint Daesh et je vais faire exploser Israël « 

Les agents de la police et du renseignement à Jérusalem ont passé la journée à chasser un terroriste qui a mis menacé de mener une attaque dans la capitale.

Mais le renseignement et le travail acharné ont conduit à l’arrestation jeudi soir du suspect, un résident du quartier de Jérusalem d’Issawiya.

L’alerte a averti le suspect qui planifiait une importante attaque terroriste à Jérusalem, peut-être ce jeudi soir, selon un rapport de Channel 2 d’Israël.

Les agents de patrouille de la police israélienne et la garde des frontières, ainsi que les agents de l’Agence de sécurité israélienne (Shin Bet), ont opéré tout au long de la journée jeudi dans une course contre l’horreur pour retrouver le terroriste. Ils ont réussi à le trouver et à l’arrêter, avec son véhicule, dans le quartier du Mont Scopus à Givat Tsarfatit, avant qu’il ne puisse mener l’attaque.

Le suspect a été transféré au personnel de sécurité pour interrogatoire et poursuite des recherches.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI