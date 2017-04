C’est officiel: Eyal Golan et Ruslana Rodina se sont séparés

Depuis six mois, les relations entre Ruslana Rudy et Eyal Golan ont commencé à se détériorer et malheureusement le chanteur et la mannequin ont décidé de se séparer.

L’un des deux a passé beaucoup de temps en dehors de la maison. Eyal Golan vient de rentrer d’un long séjour à Cuba avec des amis et a célébré Pessah sans la femme de sa vie et a demandé le divorce. Après une longue relation avec un enfant en commun, Jan Golan, le couple si aimé n’est plus.

Rodina a quitté leur maison commune de Rehovot pour un appartement à Ramat Gan où elle a passé beaucoup de temps ces derniers mois.

