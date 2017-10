Quand certains médias n’arrivent plus à retenir leurs antisémitisme dans l’affaire du producteur hollywoodien Harvey Weinstein

Alors que la nouvelle du producteur hollywoodien Harvey Weinstein est tombé en désuétude, ce n’était qu’une question de temps pour découvrir des articles antisémites insistant sur le fait qu’il était juif et le rattachait en quelque sorte à son comportement méprisable.

Et rien n’est pire que cet article qui semble venir du site Neo Nazi « Le Daily Stormer »…

Voici l’extrait:

« Au premier regard, Harvey Weinstein semble être un type très familier. N’est-ce pas le vieux, le même vieux, un autre homme riche et puissant, avec un mauvais emploi de la teinture, abusant de sa force pour forcer les femmes à avoir des relations sexuelles? Harvey n’est-il pas comme Roger Ailes ou Bill O’Reilly ou Bill Clinton? Mais regardez les détails de l’affaire et vous verrez que la réponse est non. Harvey est différent. Harvey, malheureusement, est un genre de pervers profondément juif.

Aussi ignoble qu’Ailes, O’Reilly et les autres goyim, vous reconnaissez que leur comportement correspond à un modèle aussi ancien que le temps lui-même, aussi banal que les plaintes de Fox à propos de la «guerre de Noël» : les hommes ont soif de sexe, et le pire d’entre eux a obtenu par tous les moyens nécessaires. Ces messieurs méprisables ont le pouvoir et l’influence, et ils ne sont pas au-dessus de promettre un concert lucratif, ou menaçant d’emporter, pour être mis à l’eau. Dans ces transactions, les femmes ne sont rien d’autre que des objets, et tout «consentement» n’est qu’une illusion. Moralement, les hommes ne sont pas meilleurs que les proxénètes qui se pressent dans le bar du personnage de James Franco sur The Deuce, le nouveau spectacle de HBO; psychologiquement, ils ne sont pas plus complexes que les clients. Les femmes sont des dommages collatéraux. »

Mais malheureusement l’article ne vient pas du « Daily Stormer » mais de « Tablet Mag« , une publication juive américaine.

Ce qui rend encore plus exaspérant, c’est que que Tablet Mag se dit fièrement juif. Nous ne parlons pas ici du Juif Forward ou du Ha’aretz, qui se rapporte constamment à l’eau au moulin des antisémites. En fait, l’un de ses auteurs, Yair Rosenberg, écrit constamment sur l’antisémitisme et se décrit sur Twitter comme un traître des nazis.

Cet article sera sans doute largement diffusé par les mêmes haineux juifs que Yair Rosenberg aime écrire et troller. Il serait plus studieux au rédacteur en chef de Tablet de retirer immédiatement l’article et présenter des excuses à ses lecteurs et à tous les juifs.

Sur l’article du site de Morandini, on peut lire des commentaires antisémites sans pour autant que larticle soit antisémite, mais les réactions ne sont pas modérées :

Ce n’est qu’un début …