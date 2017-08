Pourquoi certains juifs paient-ils 500 € pour une etrog italien?

Il y a cinquante ans, les dirigeants du mouvement Chabad ont chargé le rabbin Moshe Lazar de Milan de superviser la production et l’exportation locales des étrogs de Calabria , les agrumes utilisés par les juifs lors de la fête de la récolte de Sukkot.

Le travail de Lazar est de s’assurer que les fruits sont kasher et que les agriculteurs locaux n’utilisent des techniques non kasher pour augmenter le rendement et leurs bénéfices dans ce qui en fait déjà l’agrume le plus lucratif d’Italie.

Cette année, Lazar, maintenant âgé de 83 ans, doit être particulièrement vigilant. Un gel d’hiver a détruit 90 pour cent de la récolte de cette année, créant la pire pénurie qu’il a vue dans sa production d’étrogs Calabria qui sont nommés pour la région du sud où ils sont cultivés. L’Italie est l’un des trois principaux exportateurs de fruits avec Israël et le Maroc.

Les prix des etrogs, en année normale, peuvent facilement être acheté à 200 $ avant Sukkot, mais le prix a doublé et triplé, et les communautés Chabad à travers le monde qui favorisent fortement la variété Calabria craignent qu’elles ne puissent plus se permettre d’avoir un etrog comme il le désirent pour la fête.

La pénurie pourrait également tenter des agriculteurs sans scrupules ou négligents à utiliser des méthodes interdites.

« Le gel a tout simplement brûlé les branches productrices de fruits », a déclaré Lazar.

Celui d’Italie est techniquement kasher car pour rappel, un etrog doit avoir au moins la taille d’un oeuf jaune, elliptique, intact (y compris sa tige ligneuse ou pitom) et possèder une peau dure.

Mais même en utilisant le produit de qualité B, « il n’y aura pas assez d’etrog Calabria pour cette année suite au gel », a déclaré Lazar.

C’est une mauvaise nouvelle pour les communautés Chabad partout dans le monde avant Sukkot, sachant que cette année, la fête commence le 4 octobre. Les Etrogs sont parmi les quatre espèces de plantes que les Juifs achètent pour la fête, ce qui est également connu sous le nom de Fête des Tabernacles.

Dans la ville ukrainienne d’Odessa, les confrères de Rabbi Avraham Wolff tentent d’acheter un seul Calabria etrog pour 500 $ via un magasin Judaica aux États-Unis.

« Nous craignons que, même à ce prix élevé, nous ne pourrons pas en obtenir un seul pour la fête « , a déclaré Rav Wolff à JTA. « Donc, certains des patrons de la communauté se sont réunis et ont décidé d’ouvrir un fonds pour s’assurer que nous avons assez d’argent, pour au moins un Calabria au prix qu’ils demanderont ».

Au cours des années précédentes, la communauté a acheté cinq Calabria etrogs pour que Sukkot soit partagé par les institutions Chabad à Odessa, où vivent 50 000 juifs. Selon la loi juive, les juifs doivent «posséder» un ethrog pendant le festival, mais une échappatoire leur permet de le partager en «cadeaux» parmi plusieurs personnes.

D’autres communautés sont en mesure de réduire les intermédiaires en achetant les fruits directement auprès des agriculteurs pour environ 50 $ chacun en année normale. Cette année, l’etrog est vendu aux consommateurs pour environ 350 $, selon le fils de Lazar, Berel, qui est un rabbin en chef de la Russie. Berel Lazar se rend chaque année à la Calabre pour choisir les étrogs des vergers et les ramener en Russie pour la distribution aux communautés de l’ex-Union soviétique.

Le lendemain de Sukkot, le prix de etrogs baisse de 1 $ la livre, a déclaré Berel Lazar. Les habitants utilisent les fruits pour fabriquer de la confiture et dans l’industrie du savon.

Certains producteurs tentent d’augmenter leurs marges au détriment des strictes normes kosher que Moshe Lazar a appliquées depuis 50 ans. Une astuce consiste à greffer secrètement l’arbre de la relativité etrogène vulnérable sur le tronc d’un citrus plus dur, ce qui le rend plus robuste mais non-kasher. Une ruse plus grossière consiste à coller des fruits et des branches d’un arbre non-kasher sur un kasher.

Et bien qu’il y ait une atmosphère d’«amitié et de respect mutuel» entre les agriculteurs locaux et la petite équipe de superviseurs travaillant avec Moshe Lazar, «malheureusement, il n’y a pas de relation de confiance», a déclaré Berel Lazar. Il a noté que le commerce lucratif d’etrog n’a pas échappé à l’attention de la mafia italienne, ce qui a pressé les agriculteurs à tenter de transmettre des étrogs non-kosher en tant que kosher pour augmenter leurs bénéfices.

Bien que les etrogs soient cultivés aussi en Israël, au Maroc et même aux États-Unis, Berel Lazar dit que le Calabria est «clairement et visiblement supérieur» , y compris ceux qui poussent en Israël sur les arbres descendus des bosquets de Calabria. Mais pour les Chabadniks, la préférence pour l’etrog Calabria est également basée dans les Écritures.

Selon les traditions de Chabad, le Talmud, un texte central du judaïsme, suggère que Dieu a légué le sud de l’Italie à Esaú, le premier-né d’Isaac et l’héritier de la «richesse de la terre», comme il l’appelle dans le livre de la Genèse.

« Cela signifie que l’etrog Calabria provient du sol le plus riche, ce qui en fait le meilleur », a déclaré Berel Lazar.

La pénurie selon Berel Lazar se résume à un quota de 300 à 500 fruits pour les communautés russes – une simple fraction du rendement en années normales, lorsque des dizaines de milliers d’etrogs quittent les vergers des agriculteurs d’environ 100 agriculteurs de Calabria avant Sukkot .

« Je ne peux pas choisir autant que je le veux et les envoyer tous en Russie lorsque le reste du monde reste sans », a-t-il déclaré.

Pratiquement toutes les communautés Chabad attendent avec impatience les étrogim de Calabria, et la demande est particulièrement élevée où le mouvement a de nombreux adeptes – principalement en Israël, en France, aux États-Unis et dans l’ancienne Union soviétique.

Moshe Lazar a déclaré qu’il prédit que les vergers de Calabria se retrouveront complètement dans un an ou deux,en forte pénurie et « difficulté temporaire ».

Mais son fils a souligné :

« La tradition hassidique a de nombreuses histoires de villes russes où les Juifs ont lutté pour trouver un etrog pour Sukkot », a déclaré Berel Lazar. « Cette année, nous revivons aussi cette tradition ».