Centre d’Israël | Une synagogue cambriolée, les rouleaux de la Thora jetés par la fenêtre

Une vague de cambriolages sur une base hebdomadaire, fait beaucoup de victimes dans la région du Moshav Aviezer , avec le vol de produits de valeur, et surtout un sentiment d’insécurité constant.

Les résidents du moshav Aviezer vivent dans une réalité impossible et maintenant, ils arrivent également au point de quitter leur maison. La synagogue du Moshav Aviezer, au cours de laquelle les rouleaux de la Torah ont été retirés de l’arche et jetés hors de la synagogue, car les voleurs ont tenté de voler les parchemins.

Dans une conversation avec l’un des résidents du moshav, qui avait déjà décidé de quitter son domicile, une image très troublante émerge des événements de cambriolage hebdomadaires. Les maisons, les voitures sont cambriolés et aujourd’hui la synagogue et les rouleaux de la Torah.

‘Depuis longtemps, il y a eu des cambriolages de maisons et de véhicules tout au long de la journée, tous les jours, presque sur une base hebdomadaire’, a dit Serge. ‘J’ai personnellement vécu deux fois le vol de ma voiture, et chaque fois qu’elle a cambriolée, elle était très endommagée’.

» Il y a deux semaines, ils ont pénétré dans ma maison et ont volé des dizaines de milliers de shekels , trois ordinateurs, une caméra, un disque dur, des outils, une bague de mariage et d’autres objets précieux.’.

Le résident a précisé que ‘au-delà du dommage financier, ces objets avaient une valeur très sentimentale’. Après les longs mois de cambriolages dans les maisons et les voitures des résidents du moshav, cette synagogue locale est un ras-le bol :

‘Ce soir, ils sont entrés dans la synagogue … Nous avons trouvé deux sifré Thora situés à l’extérieur de la synagogue. Au-delà de ce sentiment d’insécurité et de dégâts économiques, vous devez comprendre qu’il s’agit d’une nuisance journalière, et chaque interruption est une préoccupation quotidienne et un jour d’absence du travail … Je ne sais pas si ce sont des arabes ou pas, mais aujourd’hui, c’est criminel, mais la prochaine fois, ce pourrait être la sécurité et c’est une peur réelle. ‘

‘Moi et ma femme et ma fille allons quitter le moshav en raison de cette insécurité, nous cherchons un appartement’, dit-il. ‘Nous avons une clôture, il y a une porte électrique avec l’ouverture d’un téléphone, et il y a un Rabash, et pendant la soirée, il y a aussi une patrouille qui patrouille le moshav, mais aujourd’hui, nous ne pouvons plus vivre dans de telles conditions ‘…

Le Moshav Aviezer ( hébreu : אֲבִיעֶזֶר ) est un petit moshav religieux dans le centre d’ Israël situé à neuf kilomètres au sud-ouest de Beit Shemesh , à l’extrémité est de la vallée d’Elah , il relève de la compétence du Conseil régional de Mateh Yehuda . En 2015, il avait une population de 847.

Le moshav a été fondé le 8 avril 1958 par des immigrants d’ Iran et par des Juifs Cochin de Kochi , étant le principal constituant ethnique, et l’endroit a été nommé Adulam . Il a ensuite été rebaptisé après Aviezer Zigmond Gestetner, ancien président du Jewish National Fund au Royaume-Uni . Il a été établi selon les arabes, sur des terres appartenant au village de Bait Nattif . Aujourd’hui, le site d’Aviezer réside dans la « ligne verte » des accords d’armistice de 1949 .