Des centaines de civils syriens transférés à Rashidin bloqués depuis samedi

Des centaines de civils syriens effrayés dans deux villes en état de siège par les rebelles sont encore coincés dans Rashidin, où 126 de leurs compagnons de voyage ont été tués par une voiture piégée ce samedi, 68 sont des enfants, selon Naharnet .

La plupart des victimes avaient été évacuées des villes chiites majoritaires de Fuaa et Kafraya. On estime que 20 travailleurs humanitaires et les gardes rebelles ont été tués aussi.

Selon l’Observatoire syrien pour le groupe de surveillance des droits de l’homme, le retard est le résultat des demandes des rebelles de dernière minute pour la libération des prisonniers détenus dans les prisons du gouvernement. Dans un premier temps, ce devait être un échange entre les populations Chiites et Sunnites.

« Les convois ne se déplaceront qu’après la libération de 750 prisonniers, hommes et femmes, dans les prisons du régime et leur arrivée dans les zones tenues par les rebelles, » selon l’Observatoire britannique.

L’échange de la population a été négocié ce mercredi, avec des rebelles armés qui montent la garde à Rashidin, et font une inspection des véhicules arrivant.

Tous les rebelles vont quitter la région, après avoir été repoussés par les forces gouvernementales. Les civils dans ces zones, qui sont pour la plupart Sunnites, sont libres de rester dans leurs maisons.

Les personnes évacuées des zones rebelles seront réinstallés dans la province de Idlib, qui est détenue par une alliance d’opposition et a été la cible de gouvernement suite à une attaque au gaz sarin plus tôt ce mois-ci.

Dans l’ensemble, selon Naharnet, jusqu’à 30 000 Syriens ont été transférés dans l’affaire.

