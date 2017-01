Des milliers d’Arabes se réjouissent sur les réseaux sociaux du grave accident de bus survenu près d’Ariel

Les réseaux sociaux témoignent d’une étrange joie macabre pour de nombreux jeunes arabes, aujourd’hui. Ils ne se réjouissent pas d’avoir bien répondu aux examens de baccalauréat qui se déroulaient hier dans tout le pays. Ils se réjouissent de la chute d’un bus qui a fait une chute de plus de 70 mètres dans un ravin, tuant deux israéliens et en blessant une dizaine d’autres. Ce bus transportait des enfants et des adultes.

Des milliers d’Arabes israéliens ou vivant dans les territoires sous autorité palestinienne ont posté un commentaire pour célébrer ce grave accident de bus en souhaitant « la mort de Juifs ». Des smilies souriants étaient attachés à des commentaires haineux auxquels les Israéliens sont habitués depuis trop longtemps : « mort aux Juifs, « qu’ils aillent en enfer », « qu’ils brûlent dans le feu », et d’autres posts tout aussi déplacés, particulièrement dans le cas d’un accident mortel. Loin de ces pensées arabes qui voudraient n’apporter que haine et mépris de la vie, nos meilleures pensées et nos sincères condoléances accompagnent les familles des victimes.

