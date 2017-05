Des centaines d’Arabes en Israel et à Gaza manifestent contre Trump

Des centaines d’Arabes israéliens ont protesté dans la ville nord de Haïfa, en solidarité avec les terroristes en grève de la faim dans une prison israélienne et contre la venue de Donald Trump.

Hundreds of Israeli Arabs protest in the northern city of Haifa, in solidarity w/convicted Arab terrorists hunger striking in Israeli prison pic.twitter.com/D6WUL9FgVo

— Behind The News (@Behind__News) 22 mai 2017