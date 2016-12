Céline Dion en pourparlers pour se produire en Israël en 2017

Tant pis pour le BDS. La personnalité qui a été inclue dans la liste des superstars internationales qui seront bientôt sur la scène en Israël l’an prochain est la seule et unique Céline Dion!

Selon Ynet, les agents de la superstar canadienne et « My Heart Will Go On » sont actuellement en pourparlers avec les producteurs israéliens afin d’organiser un concert pour l’été 2017. Si elle vient, elle sera en bonne compagnie … Aerosmith , Justin Bieber, Guns n ‘Roses, et beaucoup d’autres surprises !

Après avoir vendu plus de 230 millions d’albums dans le monde et ayant eu une carrière internationale spectaculaire, Céline Dion est l’une des superstars les plus attendues en Israël.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

