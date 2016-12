Le célèbre restaurant palestinien avec sa fresque de Président américains refuse d’ajouter Trump pour des « raisons budgétaires ».

Le célèbre restaurant présidentiel « Fresque Mama Ayesha » est connu pour sa grande fresque mettant en vedette onze présidents américains , en commençant par Dwight D. Eisenhower et se terminant par Barack Obama. Cette célèbre peinture murale a été financée par la Commission DC sur les Arts et Lettres (le gouvernement). Elle a été décrit par les habitants comme étant la « plus grande carte postale. »

La peinture murale, est peinte sur le mur extérieur d’une restaurant palestinien . La famille vient d’annoncer que le président élu Donald Trump ne sera pas ajouté à la paroi. « Notre position officielle est qu’il n’est pas dans le budget », a dit Amir Abu-El-Hawa, dont la famille est propriétaire du restaurant.

Mama Ayesha est représentée dans le milieu. « Ceci est Mama accueillant les présidents à Washington », a dit Abu-El-Hawa sur The Washingtonian .. Abou-El-Hawa est le petit-neveu de Mama Ayesha. « Elle était le rêve américain. Immigrante et femme musulmane et arabe de la Palestine à venir, elle a bâtit cette entreprise comme un héritage remarquable ».

La peinture murale, a été financée en partie par la Commission DC sur les Arts et Lettres, en 2007 et s’est terminée en 2009 lorsqu’ils ont ajouté Barack Obama. En 2015, la fresque a été vandalisée avec des balles de peintures rouge. La famille Abu-El-Hawa a recueilli des fonds auprès des voisins pour réparer la peinture.

Le restaurant commence maintenant à faire face à une réaction des gens commentant négativement :

« Je trouve choquant qu’une entreprise se vantent de photos des présidents et prend de l’argent du gouvernement, alors qu’elle devrait être neutre et non biaisée. Honte à vous pour votre dernier spectacle de manque de respect pour le président élu de notre pays qui aura beaucoup de visiteurs à Washington. Je trouve que cela est une façon horrible de faire des affaires et espère que vous sentirez le poids d’avoir insulté les 60 millions de personnes qui ont voté pour lui.

Restez en dehors de la politique, à moins que vous soyez prêts à respecter les lois et les citoyens de notre pays », a dit Jerry N.

