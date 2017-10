Le célèbre pianiste Mikhail Klein est décédé sur scène devant son piano à l’âge de 72 ans

Le célèbre pianiste Mikhail Klein s’est effondré et il est mort sur scène à l’âge de 72 ans alors qu’il effectuait sa propre composition dans sa ville natale d’Irkoutsk.

Klein, qui en 1987 a reçu le prestigieux titre d’artiste honoré de Russie, est mort au pied d’un piano à queue de l’Orchestre philharmonique d’Irkoutsk mardi avant que des centaines de personnes l’aient entendu jouer, a déclaré la municipalité de la ville sibérienne , situé près de la frontière de la Russie avec la Mongolie.

« J’étais assis en première ligne et, voyant que Mikhail Leonidovich était malade,j’ai couru jusqu’à lui », a déclaré à RIA Novosti le responsable du département de la culture de la ville, Vitaly Baryshnikov .

Deux des médecins les plus en vue de la ville étaient présents, mais leurs tentatives de le réanimer avec un massage cardiaque ont échoué. Il est mort d’une insuffisance cardiaque, juste avant 20h30. Il avait vécu à Irkoutsk depuis 45 ans et a travaillé pour l’Orchestre philharmonique d’Irkoutsk pendant tout ce temps, l’orchestre a écrit dans un nécrologie qu’ils pleuraient sa mort .

Avec son « dévouement fanatique aux arts », il «a brillamment représenté l’art musical russe dans de nombreuses activités culturelles et éducatives» à l’échelle locale et à l’étranger. « Son autre passion était le sport, la loyauté envers ses amis, des collègues de l’équipe de volley-ball, qu’il a accompli toute sa vie créative », a déclaré le communiqué.

Connu en Russie et au-delà pour ses interprétations et œuvres de Sergei Rachmaninoff, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms et d’autres grands compositeurs, Klein, un juif, et aussi un prolifique compositeur et enthousiaste de jazz.

Il jouait « This is all Russia », une composition de jazz qu’il écrivait avec des fragments de plusieurs chansons russes célèbres avant de s’effondrer.