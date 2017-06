Célébrations du 50 e anniversaire de Jérusalem à New York | l’ancien ambassadeur américain à l’ONU « la solution à deux Etats est morte »

Quelques heures après la fin des célébrations du 50 e anniversaire de Jérusalem à New York sur la Cinquième Avenue, les foules se sont réunies à Central Park pour célébrer le concert annuel de plusieurs chanteurs organisée par la Chambre de commerce et des organisations orthodoxes pour la 24e année consécutive.

Tirant les leçons de Londres, la police de New York a intensifié sa surveillance et des centaines de policiers armés ont assuré la sécurité des fêtards. John Bolton , ancien ambassadeur américain à l’ONU sous Obama a déclaré que malheureusement les pays européens sont aveugles devant la menace idéologique qui menace leur sécurité ».

Selon lui, Donald Trump comprend la nature de la menace et veux essayer de concevoir des moyens d’améliorer la protection des citoyens américains. « Les deux dernières semaines , il y a eu deux attaques en Grande – Bretagne , ce qui n’était pas une coïncidence et Daesh sait qu’il doit élever le niveau du terrorisme mondial tant qu’il y a des terroristes dans le monde comme en Syrie, l’ Irak, l’ Afghanistan, la Libye, le Yémen .

Le Président cherche à prendre des mesures pour limiter l’entrée des citoyens de certains pays aux États-Unis et demande un meilleur examen de ceux qui cherchent à entrer aux États-Unis . Il faut comprendre que pour Daesh ce n’est pas seulement se battre contre une question de l’ application de la loi , mais une déclaration de guerre contre les Etats-Unis et l’Occident, y compris Israël, parce c’est la détermination de ces personnes soutiennent cette vision du monde. »

Bolton a dit que la « solution de deux Etats est morte : » Après soixante – dix ans d’échec à résoudre le conflit au Moyen – Orient pour une solution à deux Etats, il doit y avoir une raison. » Il dispose de sa propre solution basée sur l’option jordanienne :

« Gaza doit revenir à la souveraineté égyptienne, et Israel devrait diviser la responsabilité entre la Judée Samarie, dont la plupart, je crois, sera au pouvoir en Israël, et les parties qui ne sont pas sous souveraineté israélienne seront sous la souveraineté de la Jordanie comme avant 1967. Cela permettra d’ assurer l’ avenir économique et décrocher la solution à deux Etats « .

Bolton a ajouté qu’à son avis , il n’y a aucune raison d’empêcher le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem parce que si un Etat palestinien est pas à l’ordre du jour, il n’y a pas besoin d’une capitale distincte. Il a ajouté que la construction des implantations est en conflit avec le droit international.

« Les Palestiniens sont exploités par des éléments radicaux dans la région depuis longtemps et il faut résoudre ce problème bien plus grave que la solution à deux Etats ». M. Bolton a déclaré: « Abbas n’a pas de légitimité. Nous sommes arrivés à la fin de l’illusion qui a été créée à l’ origine en 1964 avec la création de l’OLP, qui a fait sensation. Il y a une véritable alternative palestinienne. Ce n’est pas une question des frontières, mais quel pays sera de l’autre côté et il est clair que ce sera un Etat terroriste, et donc il est clair que cette solution est vouée à l’ échec « .

