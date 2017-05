Ce Rav a été guéri de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) par un traitement israélien.

Le Rav Refoel Shmulevitz, une victime de la maladie des neurones : la sclérose latérale amyotrophique (SLA), est peut-être le premier patient connu guéri de la SLA, diagnostiquée il y a deux ans.

ALS, plus communément connu sous le nom de maladie de Lou Gehrigs a aussi touché ce joueur de baseball emblématique, c’est une maladie neurodégénérative progressive qui comporte un déficit progressif des groupes musculaires, la paralysie et des problèmes respiratoires ; Lou Gehrigs a contractée cette maladie en 1939. Elle est habituellement fatale dans les trois à cinq ans du diagnostic.

Gehrigs a lui-même succombé à sa maladie à 37 ans, mais d’autres victimes célèbres, notamment le physicien théoricien britannique, Stephen Hawking, qui a survécu, mais sans capacité de se déplacer ou de communiquer et ne peut qu’utiliser ses yeux. Selon l’association américaine de la SLA, les effets de la maladie touchent environ 5600 personnes par an, et n’a pas de cause connue.

Les médecins ont jusqu’à présent été incapables de guérir ou d’inverser les effets de la SLA, et ont été contraints à ralentir la maladie et soulager sa douleur par divers traitements médicamenteux. Mais ce diagnostic sévère, peut changer, par BrainStorm Cell Therapeutics, une société biomédicale israélienne basée à Petah Tikva qui a effectué des essais sur NurOwn, un traitement pour la SLA en utilisant la technologie des cellules souches.

NurOwn n’a pas d’effets secondaires et a été approuvé pour les essais cliniques sur les êtres humains, ainsi que par la FDA. L’espoir est que NurOwn soit en mesure de guérir les patients, même avec des stades avancés de la SLA, et leur redonner une vie saine.

Ce fut le cas avec le rabbin Refoel Shmulevitz, un fils du Rabbi Chaim Shmulevitz et un chef de la Yeshiva Mir à Jérusalem. Rabbi Shmulevitz a été diagnostiqué avec cette maladie en 2010 à la Clinique Mayo du Minnesota, et sa maladie avait évolué à un stade avancé, contraignant Shmulevitz à un fauteuil roulant et en limitant sa capacité de parler et de respirer. Son état a été couplé avec une autre maladie rare, la myasthénie et la combinaison résultant lui a interdit de participer à des essais cliniques de NurOwn à l’hôpital Hadassah, où il est actuellement hospitalisé. Au lieu de cela, il a été choisi pour un « traitement compassionnel » destiné aux patients sans espoir de guérison de cette maladie.

« Quelques semaines après l’injection avec des cellules NurOwn, le patient a montré une amélioration spectaculaire dans une variété de fonctions, y compris la respiration, la parole, la marche, la force musculaire, et dans l’ensemble du bien-être », a déclaré le professeur Dimitrios Karussis, neurologue à Hadassah et le principal investigateur des essais cliniques de BrainStorm, sur Channel 2 .

Ajoutant « Bien que nous ne puissions pas tirer des conclusions scientifiques fondées sur les résultats d’un seul patient, ces résultats sont extrêmement encourageants ».

Rabbi Shmulevitz est reconnaissant d’avoir retrouvé sa capacité de marcher, de parler et même monter des escaliers, appelant sa guérison un miracle et remerciant Dieu. L’euphorie est partagée par les dirigeants de BrainStorm.

Chaim Lebovits, le fondateur de BrainStorm a déclaré : « Il est difficile de décrire l’excitation suite à des résultats aussi étonnants ».

Il est loin d’être clair si les résultats de Shmulevitz sont révélateurs des qualités curatives et la société est à la recherche de plus de preuves de l’efficacité. BrainStorm attend d’avoir des résultats de ses essais cliniques menés à l’hôpital Hadassah ce mois-ci, et prévoit de mener des essais cliniques aux États-Unis et, par un effort conjoint avec le Massachusetts General Hospital et l’Université de l’École de médecine du Massachusetts. Mais si le médicament se révèle être un traitement viable pour la SLA, les résultats seraient un changement pour toutes ces personnes atteintes de la SLA à travers le monde.