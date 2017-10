Le cauchemar continu à l’UNESCO : Apres le retrait des Etats Unis, une francaise de confession juive devient la directrice générale de l’organisation !

A force de s’entourer de pays representant la haine d’Israël et donc des Juifs, il fallait s’attendre à cette tempête au sein de l’UNESCO: Apres le retrait des Etats Unis , le pays fondateur de l’organisation et son principal financier, la nouvelle direction sera dirigée par une femme francaise et de confession juive, la Française Audrey Azoulay qui a été élue vendredi à la direction générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) pour un mandat de quatre ans face au controversé Qatari Hamad bin Abdoulaziz Al-Kawari qui lui n’a jamais caché sa haine contre Israel.

Pour rappel, Audrey Azoulay est l’ancienne ministre de la Culture de François Hollande, qui est âgée de 45 ans, succède à la Bulgare Irina Bokova.

C’est une bonne nouvelle, pour le Centre Simon Wiesenthal qui avait protesté auprès de l’UNESCO contre la candidature de l’ancien ministre qatari qui à plusieurs reprises a tenu des propos antisémites et avait supervisé des manifestations culturelles fomentant des “théories du complot et la haine des Juifs”