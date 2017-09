La capitale d’Israël, Jérusalem encore plus accessible avec une seconde gare centrale à Ramot !

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

La nouvelle gare centrale que l’on appelle aussi Tahana Merkazit sera au centre commercial Golda, dans le quartier de Ramot, ce qui entraînera plus de fluidité sur les routes à l’entrée nord de la ville.

L’accès sera facilité par un passage souterrain avec ses onze plates-formes et servira à la fois aux bus interurbains et locaux.

250 autobus pourront s’y garer et libérer l’espace à l’entrée de Jérusalem.

Un projet qui coûtera 350 millions de shekels et débutera dès le premier trimestre de 2018, le parc de stationnement sera achevé en 2020 et le terminal passagers sera en service dès 2021.

