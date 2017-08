Le Cap-Vert désigne les cimetières juifs en tant que sites patrimoniaux

Le gouvernement du Cap-Vert a classé les cimetières juifs de la nation insulaire et d’autres structures comme sites patrimoniaux.

Un groupe basé à Washington, le Projet du patrimoine juif du Cap-Vert, a annoncé cette année la désignation des sites dans le cadre du «Patrimoine historique national» du 29 juin dans un courrier électronique à ses membres. La désignation signifie que les cimetières ne peuvent pas être détruits et qu’un certain nombre de bâtiments avec des associations juives ne peuvent être modifiés, a déclaré la présidente du groupe, Carol Castiel.

« CVJHP continuera à travailler main dans la main avec le gouvernement sur la base de notre protocole d’entente signé en septembre 2016 pour identifier, restaurer, préserver et maintenir ces monuments importants sur le patrimoine juif », a déclaré le communiqué. Castiel a déclaré que les sites pourraient éventuellement être marqués comme un circuit du patrimoine juif pour les touristes dans l’île.

Les juifs de l’île ont presque disparu, bien que beaucoup de leurs familles soient conscientes de leur ascendance juive, de même que certains émigrés du Cap-Vert qui se sont installés en Nouvelle-Angleterre.

Il y a eu deux vagues d’immigration juive dans l’ancienne colonie portugaise à environ 300 milles de la côte ouest de l’Afrique. La première était constituée de juifs venus avec la colonisation portugaise au 15ème siècle.

Cette immigration est difficile à suivre en raison de la discrétion de ces Juifs, et les cimetières et d’autres sites sont des reliques d’une vague d’immigrants juifs vers l’île depuis le Maroc et Gibraltar au milieu du 19ème siècle.