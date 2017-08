Cannes| Un homme tente de poignarder un juif devant sa femme et son enfant, criant « crever le juif »

Le BNVCA a appris avec stupeur qu’une simple altercation entre un automobiliste et un piéton à Cannes, a tourné en agression à caractère antisémite. La victime, Mr B. Olivier, nous rapporte, que le 10 août 2017 à 11h, il traversait la rue d’Antibes de Cannes avec son épouse et son bébé dans la poussette lorsqu’un véhicule Fiat de couleur noire a surgi, forçant le passage piéton.

Le véhicule est contraint de s’arrêter plus loin grâce à l’intervention de passants témoins. Comme le papa reproche au conducteur de ne pas respecter le passage piétons, l’ homme de type européen, d’environ 70 ans répond grossièrement « nique ta mère » en sortant de sa voiture et armé d un couteau où il tente à plusieurs reprises de le planter dans le corps de son antagoniste Mr. B. Olivier.

Celui ci , n’ a dû son salut qu’en prenant la fuite, alors que son agresseur le poursuivait en hurlant des menaces de mort se jurant de « crever le juif » qu’il avait reconnu comme tel, à la médaille juive visible sur la poitrine de sa victime.

Mr B …Olivier a déposé plainte, l’auteur a été identifié. Le BNVCA demande à la justice de prononcer à l’encontre de cet anti-juif avec des sanctions sévères, exemplaires et dissuasives

Le BNVCA appelle les autorités de la police et de la justice à une vigilance et a une fermeté accrues pour prévenir ces actes odieux dont la banalité semble l’emporter.

Le BNVCA a donné instruction a son avocat, Maître Charles BACCOUCHE de nous constituer partie civile aux cotés de la victime. Pour le BNVCA , si le recensement officiel des actes antisémites indique une baisse sensible cette année, cela est dû notamment à l’opération SENTINELLE et au décret d’Etat d’Urgence en application et dont nous souhaitons le prolongement.

Il convient de noter que la banalisation de l’antisémitisme est telle que les différends de voisinage, ou les altercations dégénèrent souvent en agression anti-juive, ce qui accroît le sentiment d’insécurité antisémite comme le meurtre de Sarah Halimi ZL commis par son voisin islamiste anti-juif ,qui continue de préoccuper car non encore qualifié d’antisémite malgré les évidences .