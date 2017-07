Un camps d’été Juif s’excuse après avoir élevé le drapeau palestinien

Un camp affilié au mouvement conservateur s’est excusé après avoir élevé dans le ciel un drapeau palestinien « comme un signe d’amitié et d’acceptation » lors d’une visite chez des étudiants musulmans et chrétiens palestiniens.

La Camp Solomon Schechter, dans l’État de Washington, a accueilli la semaine dernière des membres de « Kids 4 Peace », y compris des enfants musulmans palestiniens.

Dans une lettre envoyée aux parents et aux sympathisants qui suivent la visite, le camp a écrit: « Pour un moment d’apprentissage, nous avons élevé le drapeau palestinien comme signe d’amitié et d’acceptation entre les peuples. Les campeurs et le personnel ont été incertains sur quoi penser,, en particulier envers les Israéliens [sic], mais tous ont compris le message d’espoir pour la paix en battant le drapeau israélien aux côtés du drapeau palestinien et pour développer une empathie. Nous avons toujours l’intention d’enlever les drapeaux car il n’y a pas encore de paix et aussi pour soulager la tristesse et la colère que certains ressentent par ce geste posé. « La lettre a également déclaré que le camp » resterait manifestement pro-israélien et nous célébrerons Israël avec nos nouveaux amis « .

À la suite des excuses envoyées dimanche et affichées sur la page Facebook du camp, le camp a indiqué que le groupe Kids 4 Peace avait demandé l’émergence d’un drapeau palestinien, mais aux côtés des drapeaux américains, canadiens et israéliens.

« Nous nous excusons sincèrement d’avoir troublé certains membres de la communauté juive en introduisant le drapeau palestinien dans notre programme éducatif. Le camp Solomon Schechter réitère notre soutien inébranlable à l’Etat d’Israël en tant que pays d’origine juive « , ont déclaré les responsables.

« Le Camp Solomon Schechter est un camp sioniste et pro-israélien. Nous rendons hommage à l’armée israélienne et au peuple israélien tous les jours. Notre objectif était de créer un espace sûr pour tous et commencer le dialogue entre les générations suivantes », ont également expliqué les responsables.

Les parents qui ont répondu aux excuses sur Facebook ont ​​été divisés entre ceux qui ont applaudi pour avoir essayé de devenir une force positive pour la paix et ceux qui étaient en colère après la présence d’un drapeau de l’OLP emblême des terroristes menant des attaques contre des Juifs.

Une déclaration a également été publiée par Sam Perlin, directeur exécutif, et Andy Kaplowitz, président de co-conseil de Camp Solomon Schechter. « Le Camp Solomon Schechter regrette d’avoir élevé le drapeau palestinien aux côtés des drapeaux américains, canadiens et israéliens jeudi et vendredi matin car c’est une coutume CSS de longue date pour abaisser les drapeaux pour le Shabbat et les relever le dimanche matin. ( ??? ndlr).

Nous sommes profondément désolés « , a déclaré le communiqué.