Campagne de soutien étonnante en Arabie Saoudite pour la normalisation avec Israël

D’ Albawaba :

Il n’y a pas de honte dans la paix, le dialogue et l’accord. À la fin, c’est ce que tous les peuples et toutes les nations veulent et c’est le meilleur choix pour tous.

Le hashtag n’était pas si populaire, mais le changement radical sous-jacent dans les attitudes saoudiennes envers Israël est évident.

John R. Bradley a écrit dans The Spectator que le voyage de Trump au Moyen-Orient avait souligné sa «défense» dans une «nouvelle réalité géopolitique».

Dans cette nouvelle réalité, Bradley a suggéré, que la politique saoudienne pourrait être recentrée pour considérer «l’Iran, et non Israël [comme son] ennemi régional».

Ses preuves? Il souligne l’interview d’Israeli Channel 2 au début de ce mois-là avec un analyste politique saoudien à Jeddah, concernant une approbation tacite et saoudienne.

Bradley va plus loin, décrivant l’interview comme « la salve d’ouverture d’une campagne de propagande orchestrée et pro-israélienne».

Cette «campagne», selon Bradley, a jusqu’ici été témoin de la publication d’une colonne «sans précédent» dans le quotidien saoudien surveillé par le gouvernement qui a suggéré que «les Arabes n’avaient aucune raison de« diaboliser injustement »Israël.

Ailleurs, The Wall Street Journal a également signalé un accord secret saoudien et israélien pour soutenir les rebelles syriens, alors que The Times a suggéré que les deux pays se livrent à des discussions sur des liens économiques potentiels, une revendication refusée par Riyadh.