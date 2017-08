Un cambrioleur arabe entre dans la maison de Rav Shmouel Eliyahou à Jérusalem et change la serrure pour en prendre possession

La famille du Rav Shmouel a été appelée à la maison et ont été surpris de constater que le cambrioleur a installé un nouveau verrou sur la porte, apparemment pour en prendre possession. Une plainte a été déposée auprès de la police.

Ce cambriolage s’est déroulé hier soir (mardi) à la maison de Rabbi Shmuel Eliyahu dans le quartier juif de la Vieille Ville de Jérusalem.

La maison du rabbin, est actuellement en cours de rénovation.

Plus tard, la famille a déposé une plainte au poste de police de l’espace David. L’identité de l’intrus arabe est connu de la police.

Rabbi Shmuel Eliyahu (60 ans) sert comme rabbin de Safed, et membre du Conseil rabbinique et membre du comité national de formation et des bains rituels du Rabbinat. Le Rav vit principalement à Safed et se rend rarement chez lui dans la vieille ville de Jérusalem.