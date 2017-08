Cadeau du ministere de l’Education Palestinienne |  » Si Israel t’arrêtes pour avoir jeté des Cocktails Molotovs sur des Juifs, nous t’offrons le Baccalauréat ! »

Pendant que les jeunes israéliens étudient dans leur maisons pour réussir leurs examens, les palestiniens sont dans les rues et attaquent des Juifs. Mais ce qui est encore plus intéressant, est que si ils choisissent de la faire lors de la date de leur examen, ils peuvent être sûr d’avoir leur Bac sans se fatiguer et passer des heures à étudier !

Cela peut sembler être une blague, mais ce n’est pas le cas. En effet, au cours des deux derniers mois, un certain nombre de jeunes arabes ont été arrêtés après avoir tenté d’attaquer des civils par des jets de pierre et cocktail Molotov contre des véhicules israéliens, selon un rapport Channel 20. Aujourd’hui, il s’avère que le ministère de l’Éducation palestinien a accordé à chaque élève qui a été arrêté à la suite d’une telle attaque lors d’un jour d’examen, une note de passage permettant d’avoir le diplôme en poche.

Les jeunes terroristes choisissent donc d’attaquer les forces de sécurité israéliennes sur les routes à côté de leurs villages le matin du jour de l’examen, et quand une patrouille militaire passe, ils jettent des pierres et des cocktails Molotov sur les véhicules.

Une source de sécurité a déclaré à Channel 20 : « une fois, nous avons arrêté un terroriste qui a lancé un cocktail Molotov et il a été emmené pour interrogatoire, où nous avons découvert qu’il avait décidé de mener l’attaque parce que ce matin là, il avait eu un examen et il s’est avéré que pour eux, il est habituel que quelqu’un qui est arrêté pour avoir commis une attaque le jour de l’examen doit recevoir une note de passage automatiquement « .

De sorte que le terrorisme est encouragé sous les auspices du ministère palestinien de l’Education à ne pas étudier et attaquer des Juifs. La source de sécurité israélienne affirme que ce n’est pas un phénomène très populaire, mais insiste sur le fait que cette année, un certain nombre de jeunes terroristes ont admis qu’ils ont mené leur attaque pour être arrêtés et réussir leur examen sans se fatiguer.

« Ils ont peur de leurs pères », a déclaré une autre source de sécurité, « Donc, s’ils savent à l’avance qu’ils risquent d’échouer à l’examen, ils choisissent le terrorisme pour obtenir une note de passage et avoir leur diplôme ».