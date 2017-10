Le cabinet israélien ne reconnait pas le gouvernement du Fatah-Hamas et souligne l’impossibilité du processus de paix

Le cabinet militaire et politique israélien a décidé aujourd’hui de ne pas reprendre les négociations de paix avec le gouvernement palestinien qui a conclu une alliance avec le Hamas.

Le Cabinet a souligné que le processus de paix n’est pas possible dans ces conditions, à moins que le Hamas reconnaisse l’Etat d’Israël, donne ses armes à l’Autorité palestinienne et retourne les restes des soldats morts et les deux Israéliens vivant.

Israël considère également qu’il est nécessaire de contrôler pleinement les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne dans la bande de Gaza, et pas seulement à ses frontières, comme stipulé dans les accords palestiniens. Le 1er décembre, des policiers de l’Autorité Palestinienne d’Abu Mazen seront au point de contrôle à Rafah et à la frontière d’Israël et l’enclave palestinienne.

Israël exige également de rompre les liens entre le Hamas et l’Iran.

La principale exigence, comme il l’a présenté après la réunion du cabinet étroit de Naftali Bennet, reste le désarmement du Hamas. Plus tôt, l’organisation islamiste a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se désarmer, malgré la demande d’Abou Mazen. Conscient qu’il s’agit d’une impasse, l’Egypte n’a pas fait pression sur le Hamas et a dit que les armes resteront avec l’organisation jusqu’à ce que le problème palestinien soit résolu.

« Israël espère que l’Autorité palestinienne ne permettra pas des activités terroristes du Hamas dans les territoires autonomes de Judée, Samarie et à Gaza, si elle en fait le contrôle gain sur l’ensemble du territoire », – a déclaré dans un communiqué du gouvernement. Cependant, les ministres sont confiants que cela n’arrivera pas.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne voulait pas négocier avec le gouvernement du Fatah et le Hamas en prévision de la pression de l’administration Trump. La Maison Blanche va proposer un nouveau plan de paix et assoir une fois de plus les Israéliens et les Palestiniens à la table des négociations, comme Donald Trump l’a exprimé à plusieurs reprises, y compris dans une récent interview avec le pasteur évangélique Huckabee.

A Jérusalem, on craint que Trump ne prend pas en compte les « lignes rouges » du gouvernement israélien. Auparavant, Netanyahu avait déclaré qu’il était prêt à s’asseoir à la table des négociations sans conditions et que leur promotion était conditionnée par la reconnaissance d’Israël en tant qu’État juif.