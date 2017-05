Le Cabinet israélien a discuté du transfert de la population arabe conquise en 1967

Le ministre du Commerce, Zeev Sherf (Travail), a déclaré lors d’une réunion du cabinet le 19 juin 1967, que la distinction entre ce qui était souhaitable et ce qui était nécessaire était claire : «Ce que nous voulons, c’est la situation de 1948, lorsque les Arabes ont fui et les immigrants juifs sont venus et ont repris leurs places, et nous avons installé des villes et des villages « , a-t-il déclaré à ses camarades ministres. « Mais aujourd’hui, la situation est différente – les Arabes n’ont pas fui [après la Guerre des Six Jours] et les olim ne viennent pas ».

Cette citation apparaît dans les protocoles des discussions politiques et de sécurité tenues par les ministres du gouvernement israélien en 1967 avant, pendant et après la guerre des Six jours qui ont été mis à disposition jeudi par les Archives de l’ Etat , marquant le 50e anniversaire de la guerre qui a changé Israël de toutes les manières possibles. Ils donnent un aperçu de l’anxiété existentielle à la veille de la guerre; L’euphorie qui a suivi, quand Israël a triplé son territoire avec la conquête de Gaza, de Judée et de Samarie, les hauteurs de Golan et le Sinaï; Et le fatale processus de prise de décision politique dont les implications sont aujourd’hui ressenties.

La discussion, alors que maintenant, a tourné autour de l’annexion contre une solution à deux États, bien que, à l’époque, la plupart de ces ministres israéliens puissent imaginer une autonomie palestinienne sous la domination israélienne (une solution qui correspond au droit du Likoud d’aujourd’hui).

Alors que le Premier ministre Levi Eshkol (Travail) a averti qu’à la fin de la journée, Israël se trouverait chargé d’une population arabe plus grande que prévu. « N’oubliez pas que tout cela ajoute des milliers d’Arabes, et quand nous comptons des chiffres réels … il s’avérera que nous avons beaucoup plus que tout ce que tout le monde vous dit maintenant », a-t-il déclaré. Le ministre des Finances, Pinchas Sapir (Travail), a également mis en garde contre un problème démographique. « Ils atteindront environ un million de personnes grâce à une croissance naturelle en quatre ans », at-il averti. « Ce sera une charge explosive constante, et dans un monde avancé, nous ne pourrons pas vivre avec deux niveaux de vie: l’un pour les Juifs en Israël et un autre ».

Le ministre de la Justice, Yaakov Shimshon Shapira (travail), a mis en garde contre un état binational dans lequel les Juifs seraient minoritaires. Il a demandé que la « Cisjordanie » soit remis à la Jordanie, « car sinon, nous avons fini avec toute l’entreprise sioniste et vivons dans un ghetto ».

Le ministre Menachem Begin, dont le parti, le Bloc Herut-Libéral, le prédécesseur du Likoud d’aujourd’hui, est entré dans une coalition mur-à-mur avant la guerre, et a proposé d’accorder aux Arabes du statut de résident de « Cisjordanie » pendant sept ans, le temps au cours desquels ils ne seraient pas en mesure de voter pour la Knesset. « Qu’est-ce que nous devons faire dans ces sept années? » Il a demandé, et a répondu: « Augmenter l’Aliyah et le taux de natalité ».

Cela aurait été fait pour une période de sept ans très occupée …

Étonnamment, les protocoles ne montrent presque aucune discussion concernant Gaza. Eshkol a déclaré qu’il était « détenu par Israël ». Lorsque le ministre Zerach Warhaftig (NRP) a demandé de savoir si « Gaza est comme Tiberiade », le Premier ministre Eshkol a répondu: « Je n’ai pas le choix dans cette affaire ».

Plusieurs ministres ont soutenu un transfert « gentil » pour les Arabes nouvellement conquis. Le ministre Sherf a suggéré d’approcher les États arabes voisins pour demander qu’ils integrent cette population. Le Brésil, qui à l’époque était affamé pour les nouveaux immigrants, a été discuté à plusieurs reprises comme une destination possible. « Même si le Brésil est un pays catholique, ils absorbent des dizaines de milliers de Japonais de la foi « , a estimé Sherf. Et PM Eshkol a déclaré: « Si cela nous appartenait, nous enverrons tous les Arabes au Brésil ».

Le ministre du Travail, Yigal Alon (Travail), a déclaré sur le même problème: « Quelques-uns vont au Canada, en Australie, et certains s’installerons dans le Sinaï ». Eshkol a présenté une idée pour «l’échange de population», expliquant que, tout comme Israël a absorbé des centaines de milliers de juifs des pays arabes, de même qu’ils devraient absorber les Arabes des territoires « occupés » par Israël. Le ministre Shapira était en désaccord: « Ce sont des résidents de ce pays que vous contrôlez aujourd’hui. Il n’y a aucune raison pour que les Arabes qui sont nés ici soient retirés et transférés en Irak », a-t-il déclaré.

À ce que Eshkol a répondu: « Ce n’est pas un tel désastre … Nous ne sommes pas entrés ici de manière clandestine, nous avons dit que la terre d’Israël viendrait à nous ».

Cinquante ans plus tard, la majorité des voix dans ces conversations appartiendraient directement aux rangs de Habayit Hayehudi, ou du parti Zehut de Moshe Feiglin. La première fois qu’une « autonomie palestinienne » est mentionnée dans un document officiel impliquant Israël est dans le cadre de l’accord de paix de 1979 avec l’Egypte. De toute évidence, en dépit de l’apparition d’un consensus sur la nécessité de s’occuper de la menace démographique arabe dans les territoires nouvellement libérés, personne n’a eu la volonté ou le courage de former une coalition autour de lui.

