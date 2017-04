B’Tselem se sent plus fort après la visite du ministre allemand et appelle le monde à punir Israël

Peu de temps après la réunion entre le Premier Ministre Allemand et un des groupes gauchiste, B’ Tselem a appelé la communauté internationale à punir Israël pour la poursuite de « l’occupation » en Judée Samarie.

Pour rappel, Netanyahu a publié l’ultimatum mardi, au ministre des affaires étrangères Allemand qui n’a pas accepté et la visite entre les deux hommes a été annulée.

Netanyahu a insisté en disant que les relations avec l’Allemagne ne seraient pas lésées par sa décision, mais a voulu rappeler qu’il ne rencontrerait pas « les diplomates qui visitent Israël, rencontrent des organisations qui calomnient les soldats de Tsahal et cherchent à accuser nos soldats comme des criminels de guerre », une référence à l’ONG Briser le Silence , qui a publié des témoignages anonymes sur des soldats israéliens, faisant état de violations de droits en Judée Samarie.

« À ces mêmes diplomates ne viendrait jamais l’idée de faire cela aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ou en tout autre lieu, » a déclaré Benyamin Nétanyahou.

Sigmar a déploré l’annulation, en qualifiant de « assez surprenant » étant donné que ces réunions étaient « plutôt standards » pour les diplomates étrangers.

Qu’il ne voulait pas être transformé en « un jouet pour la politique intérieure israélienne », a-t-il ajouté, mais ladite Allemagne était « engagée à l’amitié, de partenariat et une relation particulière avec Israël, et rien ne pourra changer cela. »

Selon le parti de gauche Meretz , le « premier ministre a donc agi de façon déraisonnable, selon tout critère psychotique. Le qualifier de taureau diplomatique dans un magasin de porcelaine serait un compliment. »

B’Tselem a envoyé un communiqué de presse en langue anglaise et a appelé la communauté internationale à punir Israël pour la poursuite de l’occupation.

« Il doit y avoir un prix à payer pour le contrôle de l’armée sur un autre peuple tout en se mêlant des valeurs morales fondamentales et du droit international », indique le communiqué.

Il a affirmé que « le premier ministre israélien et la plupart de ses collègues dans les partis de la coalition et l’opposition n’ont aucune intention de mettre fin à l’occupation » et a ajouté, « tant qu’il ne satisfait pas aux conditions minimales de la démocratie, Israël ne peut pas profiter des privilèges qui l’accompagnent et être porteur de carte de membre du club des pays démocratiques. »

L’annulation de la visite par Netanyahu a suscité les éloges des ministres du cabinet, mais a été largement critiquée par des politiciens de l’opposition. La législatrice de l’Union sioniste Tzipi Livni a appelé une « erreur stratégique » qui en découle par la « peur et la faiblesse. »

