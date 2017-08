Le Brésil extrade le colonel israélien condamné pour avoir tué un Palestinien en 2004

Un colonel germano-israélien qui a fui au Brésil après avoir tué un Palestinien sera extradé pour purger sa peine dans l’Etat juif.

La Cour suprême du Brésil a décidé à l’unanimité mercredi d’accéder à une demande israélienne d’extrader Yehoshua Elitzur en Israël afin de purger une peine d’emprisonnement pour avoir tué le chauffeur de taxi palestinien Sael Jabara al-Shatiya en 2004. Le juge brésilien Luis Roberto Barroso a salué l’effort du gouvernement israélien pour punir « le colon »,( ndlr colonel ) ,et a lu un rapport de l’organisation juive brésilienne pour la Confédération Israélienne .

Selon l’acte d’accusation porté contre lui, Elitzur a tué Shatiya, qui conduisait vers lui dans une fourgonnette sur la route 557 près de d’Elon Moreh. Armé d’un M-16, Elitzur se tenait au milieu de la route et lui a demandé de s’arrêter. Shatiya ne s’arrêta pas là où Elitzur l’exigeait, et continua à rouler : Elitzur a donc tiré et l’a blessé mortellement.

Elitzur, 46 ans, a affirmé qu’il avait agi en légitime défense, et que Shatiya essayait de le tuer mais des témoins sur les lieux ont nié cette allégation. Il a d’abord été accusé de meurtre, mais a été ensuite reconnu coupable d’homicide involontaire car les procureurs ne pouvaient pas prouver qu’il avait eu l’intention de tuer Shatiya.

Elitzur, qui détient également la citoyenneté allemande, a été placé en résidence surveillée dans le quartier d’Itamar et a été finalement condamné à 20 ans de prison pour meurtre. Cependant, il a pu utiliser son passeport allemand et prendre un avion hors d’Israël. Il a été rattrapé dix ans plus tard à Sao Paulo dans un restaurant kosher.

Selon les autorités brésiliennes, Elitzur est entré dans le pays avec une fausse identification et y a résidé jusqu’en 2015, où il a finalement été arrêté après qu’Interpol lui ait délivré un mandat d’arrêt international. Israël et le Brésil ont signé un accord d’extradition en 2009.