« Breitbart »: La déclaration de la Maison Blanche est une très bonne nouvelle pour Israel !

Le site de nouvelles américain « Breitbart », qui est proche du gouvernement de Donald Trump, affirme que l’interprétation du New York Times, concernant « la déclaration de la Maison Blanche sur les colonies est incorrecte et que cette déclaration est une très bonne nouvelle pour Israël et pour soutenir l’entreprise de colonisation ».

Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a déclaré cette nuit :

» » While we don’t believe the existence of settlements is an impediment to peace, the construction of new settlements or the expansion of existing settlements beyond their current borders may not be helpful in achieving that goal. »

« Bien que nous ne pensons pas que les implantations soit un frein à la paix, la construction de nouvelles implantations en dehors de leur limite actuelle n’aiderais peut être pas à parvenir à ce but…. Le gouvernement Trump n’a pas encore pris officiellement position sur les activités de colonisation et a l’intention de tenir des pourparlers , notamment avec le Premier ministre Netanyahu, lorsque le président Trump le rencontrera plus tard ce mois-ci « .

Le New York Times, « a présenté l’énoncé de politique adopté par l’administration Obama en ce qui concerne les colonies mais le site Breitbart qui a été dirigé par Stephen Bannon, qui est maintenant le conseiller principal de Trump a dit qu’en fait, la déclaration indique que la nouvelle administration accepte toutes les implantations existantes.

Joel Pollak, qui est l’éditeur de « Breitbart » a écrit que la politique d’Obama, est également opposée à la construction dans les implantations existantes, et a même permis à l’ONU de déclarer que toute présence israélienne au-delà des frontières de 1967 est en violation au droit international.

« Un changement complet d’approche »

Pollak a cité le chercheur Eugene Kontrobitz, et a déclaré dans un communiqué que cette déclaration constitue un progrès « énorme » pour Israël. « La déclaration, de la Maison Blanche affirme que la construction de nouvelles colonies n’est pas souhaitable (pour éviter de sévères critiques ). D’autre part, la construction dans les lignes existantes des établissements, à savoir, les limites municipales, est très bien. Toutes les constructions depuis 20 ans sont dans les lignes existantes, ceci est un grand pas ! », a déclaré Kantorowitz.

Pollack a ajouté que le gouvernement Trump a signalé, en fait, son intention de soutenir une présence juive permanente à Jérusalem-Est et en Judée Samarie avec ou sans un Etat palestinien.

L’éditeur juif , John Podhoretz a écrit dans une veine similaire que » la déclaration de Trump est un retour d’ une meilleure compréhension entre l’administration de George W. Bush et le Premier ministre Ariel Sharon,concernant les constructions dans les colonies existantes en raison de la croissance naturelle et qui n’est pas un problème ».

Lors de l’administration Obama, Podhoretz a expliqué, « que l’idée était de« geler » aussi le nombre de colons, et non seulement dans le nombre de colonies ».

Podhoretz a expliqué que le discours de Trump a mis fin à cette idée et soutient que le nombre d’Israeliens en Judée Samarie n’est pas un problème. « Ceci est un changement complet dans l’attitude de l’Amérique », écrit-il.