BONNE NOUVELLE | Le Parlement européen à Bruxelles soutient la Judée-Samarie contre BDS

Le Parlement européen à Bruxelles a tenu une conférence ce mardi et a soutenu les pionniers juifs en Judée-Samarie et s’est opposé au boycott et au mouvement BDS.

La conférence a été organisée par le Conseil régional de Samarie, et l’organisation Lev HaOlam , et les Amis de la Judée et la Samarie au Parlement européen. Lors de la conférence, les représentants des établissements ont signé une déclaration commune avec les membres du Parlement européen d’arrêter le financement du terrorisme et réduire les barrières commerciales aux pionniers juifs en Judée-Samarie.

Pendant l’événement, les participants ont ouvert une bouteille de vin produite en Judée-Samarie et des produits échantillonnés de la même région, avec la permission de Lev HaOlam.

Trois membres du Parlement européen ont parlé à l’événement. Le co-fondateur du Groupe des Amis de la Judée et la Samarie, Petr Mach (République tchèque), le député européen Fulvio Matruscielli (Italie), et le député européen Branislav Škripek (Slovaquie) ont tous exprimé leur soutien sans concession pour Israël.

Yossi Dagan s’est aussi rendu à cet événement. Pour rappel, il est le chef du conseil de Samarie ou il a parlé de la création du Groupe des Amis de la Judée-Samarie au Parlement européen.

« Pour longtemps, les gens ont parlé de nous, mais pas avec nous », a noté Dagan, ajoutant: « Nous sommes venus ici pour changer cela et pour faire avancer les droits des citoyens israéliens à Jérusalem, la Judée et la Samarie par ce groupe.

Rien n’est facile pour ces Israéliens. Que ce soit pour le droit de construire, conformément à la croissance naturelle, rien n’est facile. Cette situation est inacceptable et ce groupe va travailler sur ces questions et d’autres à l’intérieur des murs du Parlement européen « .

Ayala, une résidente de Samarie qui a été blessée à 11 ans lorsque des terroristes ont jeté une bombe incendiaire dans sa voiture, a parlé de ses expériences.

Rom, le fondateur du Groupe des Amis de la Judée a parlait des efforts de son organisation pour lutter contre le boycott et BDS en distribuant des produits de la Judée-Samarie dans le monde entier. Il a souligné que « les forces motrices de la terreur sont les mêmes que ceux qui appellent à boycotter Israël. Les communautés doivent travailler ensemble contre cette discrimination des produits juifs et préserver le marché libre. »

Rom a rappelé ce moment où le Premier ministre Netanyahu a participé à la préparation des dossiers avec Lev HaOlam. Le premier ministre a déclaré que le projet de Lev HaOlam est « notre réponse à ces tentatives de nuire à l’Etat juif. Nous allons nous battre contre les mensonges propagés par ce boycott « .

