Bonne nouvelle | Grâce à l’organisation KeepOlim, vous pouvez depuis le 13 Août échanger votre permis étranger en permis israélien sans passer de test !

Une nouvelle réglementation permet aux Olim (nouveaux immigrants en Israël) d’échanger leur permis de conduire étranger pour l’équivalent en Israël . Cette bonne nouvelle est entrée en vigueur depuis le dimanche 13 août, ce qui rendra la vie plus facile pour quiconque conduit depuis plus de cinq ans.

La nouvelle règle permet aux immigrants d’échanger leur permis sans avoir à passer un essai routier ou un test théorique. Dans le passé, il fallait prendre au moins une leçon de conduite officielle et un test routier, afin d’échanger son permis en tant que nouvel immigrant, quelle que soit l’expérience acquise.

Les conducteurs âgés de 40 ans et plus ne seront plus tenus de faire un test de vision tous les 10 ans.

« Il s’agit de réduire la bureaucratie », a déclaré le ministre des Transports, Yisrael Katz, qui a déclaré que la nouvelle règle permettrait aux chauffeurs de «gagner du temps et de l’argent».

L’organisation KeepOlim a passé de longs mois à plaider pour les changements dans la Knesset – et n’a pas abandonné jusqu’à ce que les législateurs ont finalement abordé les problèmes.