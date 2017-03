BONNE NOUVELLE | Free Mobile (en France) inclut Israël dans ses forfaits illimités

C’est BDS qui ne va pas être content, après ce nouveau forfait au prix de 19.99€ et sans engagement par Free Mobile, en France.

Ce nouveau forfait vous fera profiter » des appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM et les fixes de 100 destinations » dont Israël !

Avec les détails suivants :

FreeWiFi illimité en France métropolitaine

Internet 4G : 50Go / 3G : 3Go (débit réduit au-delà) en France métropolitaine

Depuis l’étranger (Europe, Etats-Unis, Afrique du Sud, Australie, Canada, Israël et Nouvelle-Zélande) & DOM : appels, SMS/MMS illimités & Internet 5Go/mois sur l’ensemble des destinations, toute l’année.

Appels, SMS/MMS illimités hors n° courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés. Jusqu’à 50 Go en 4G valable sur réseau et avec mobile 4G (dans la limite de 20 Go en 3G avec mobile 4G). Avec mobile non compatible 4G, jusqu’à 3 Go en 3G.

Depuis Europe (liste ci-dessous), DOM, Etats-Unis, Afrique du Sud, Australie, Canada, Israël et Nouvelle-Zélande : Appels, SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Afrique du Sud, Australie, Canada, Israël, et Nouvelle-Zélande vers les fixes et mobiles de ce même pays et de France métropolitaine ; 5 Go/mois en 3G ; au-delà des 5 Go/mois : 0.057 €/Mo depuis Europe et DOM, facturation au tarif en vigueur depuis les autres pays. Illimités sous réserve d’une utilisation raisonnable des services.

DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et Réunion.

Zone Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède + Saint-Pierre et Miquelon (St Pierre et Miquelon : Internet non disponible).

Liste des services inclus

Service 4G

Services mobile : messagerie vocale / messagerie vocale visuelle**, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, n° abrégés, filtrage d’appels et de SMS.

Blocage consommation

Réception facture par email

Annuaire et prospection

