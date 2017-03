BONNE NOUVELLE | Un commandant du Hamas tué de 4 balles dans la tête, le Hamas accuse Israël et menace

Un haut commandant militaire du Hamas , Mazen Fuqaha a été assassiné vendredi sur la plage, par des hommes armés qui lui ont tiré quatre fois dans la tête, en utilisant des pistolets avec des silencieux. Inutile de dire que le Hamas a pointé du doigt Israël et jure de se venger.

Fuqaha était un haut dirigeant du Hamas en Judée-Samarie qui a lancé des attentats-suicides qui ont tué des centaines de juifs au cours de la deuxième Intifada. En 2002, il a été reconnu coupable d’avoir fomenté l’attentat suicide contre un bus à la jonction Miron, où neuf Israéliens ont été assassinés. En 2011, il a été libéré de la prison israélienne dans l’affaire Gilad Shalit .

Il a grandi dans le village de Tubas, dans le nord de Samarie, Fuqaha a été expulsé à Gaza après sa libération mais a gardé le contact avec les cellules terroristes du Hamas en Judée-Samarie.

Cependant, selon Ma’an, le Mossad a ciblé al-Zouari en raison de ses drones de fabrication de travail pour le Hamas.

Les Brigades al-Qassam dans un communiqué qu’il était « clair et évident que ce crime a été organisé par l’ennemi sioniste. » Ils ont averti que « ces ennemis seront ceux qui en subiront les conséquences et prendront la responsabilité de ce crime, » et qu’Israël « regrettera ce jour » de l’assassinat.

Le mouvement du Hamas a appelé l’assassinat « une attaque lâche par l’occupation », jurant qu’Israël allait « payer pour ses crimes. »

