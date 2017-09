Une bombe a été lancée dans les bureaux de la plus grande organisation juive en Russie

Ce lundi soir dans les bureaux de la Fédération des communautés juives de Russie ont montré une personne dont les traits du visage ne sont pas clairement visibles, jetant une bombe et fuyant alors qu’il éclate en flammes, selon l’édition en ligne du journal juif L’Chaim . Les bureaux sont adjacents à la synagogue Marina Roscha. La bombe a causé des dommages minimes et aucune blessés.

La police métropolitaine de Moscou a partagé les images avec les médias locaux.

Le complexe de la synagogue de Marina Roschina, qui est également le siège de Berel Lazar, l’un des deux rabbins en chef de la Russie et l’émissaire principal du mouvement de Chabad vers l’ex-Union soviétique, possède des fenêtres et des portes antidéflagrantes et est gardé pendant la journée par la sécurité personnel transportant des armes automatiques. Tous les visiteurs doivent passer par un détecteur de métaux.

Le mois dernier, des bombes incendiaires ont été lancées au studio d’un célèbre réalisateur juif-russe qui est injurié par certains nationalistes pour sa description controversée de l’amour entre le dernier tsar de Russie et une ballerine.

Les pompiers ont frappé les fenêtres du studio d’Alexei Uchitel à Saint-Pétersbourg le 30 août, provoquant un incendie qui a été éteint avant qu’il ne puisse causer de graves dommages au bâtiment, a rapporté RIA Novosti.

