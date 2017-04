Blague de la semaine: les pays arabes donneraient des garanties de sécurité à Israël

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré: « les pays arabes seront prêts à donner des garanties de sécurité à Israël », si Israël quitte les territoires que nous avons libérés en 1967 (ce qui comprend le Kotel, bien sûr), selon un rapport publié dans Sputnik News .

En provenance de Jordanie, le pays au bord de l’effondrement et de la reprise par Daesh, cette nouvelle est juste un amas de bêtise.

Safadi ne dit pas quelles sont ces garanties.

Pensons à ce qu’elles pourraient être :

Tous les pays arabes se désarmeront ?

Tous les pays arabes deviendront des démocraties pacifiques ?

L’Iran abandonnera son comportement expansionniste, ses ambitions nucléaires et sa théologie anti-sioniste ?

ISIS, Al-Qaïda, le Hezbollah et le Hamas se désarmeront et disparaîtront ?

L’Islam deviendra la religion de la paix ? ( Ma préférée ) .

Je ne vois rien de ce qui se passe ?

Safadi a ajouté:

« Nous considérons le problème palestinien comme le noyau de tensions dans notre région. C’est pourquoi nous avons définitivement l’intention de créer des conditions supplémentaires pour la sécurité et la stabilité dans notre région et dans le monde entier « .

En ce qui concerne l’ISIS, ce qui reste de l’Irak et de la Syrie, la prise de contrôle du Liban par le Hezbollah, le conflit sunnite-chiite, la terreur islamique, la guerre de procuration iran-saoudienne, la Jordanie au bord de l’effondrement, l’AP au bord de l’effondrement ( Devrions-nous mentionner l’occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc?).

Et aucun de ces problèmes Arabes / Proche-Orient ne sont liés à Israël , comment s’attendre-t-il à ce que Israël prenne l’avènement de la paix arabe au sérieux, complètement détaché de la réalité?

Par Joe Settler

