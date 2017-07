Bizarre ? Un festival israélien en Galilée pour que les hommes puissent comprendre les femmes pendant leur «menstruation»…

Dans un bosquet du nord d’Israël, plusieurs douzaine d’hommes israéliens sans chemise s’entrelacent à quatre pattes, grognant comme des ours.

Ils agissent selon le stade précoce du cycle menstruel, juste avant que les règles ne commencent. L’ours est l’un des quatre «animaux de pouvoir» que les hommes imitent pour mieux comprendre les rythmes mensuels des femmes dans leur vie.

« Beaucoup d’hommes ont peur des femmes pendant cette période, mais si vous comprenez les changements en cours tous les mois, vous pouvez être plus empathique et savoir que vous n’êtes pas responsable », a expliqué l’instructeur Maoz Yaakov.

« Ensuite, vous pouvez être favorable, ou vous pouvez être un imbécile. C’est à vous de choisir. »

L’atelier d’auto-assistance de Yaakov – « Connaître le cycle de la menstruation de la femme selon les animaux avec la puissance Shamanic, les hormones et la libido » – était l’une des douzes activités de Festival Shiva, un rassemblement biannuel dédié à l’autonomisation masculine. Cet été, a attiré un nombre record de participants au Kibbutz Degania près de la mer de Galilée.

Environ 300 hommes se sont réunis pour explorer des alternatives à la société parfois machiste d’Israël et développer les compétences jugées nécessaires pour être un mari, un père et un professionnel réussi.

Un groupe d’environ 40 hommes a participé au Festival Shiva en 2004 juste pour passer le temps, tandis que leurs femmes ont assisté au Festival Shakti féminin, également nommé selon une divinité hindoue. Alors que les femmes ont perdu de l’intérêt pour ce Festival Shakti , celui a pris fin il y a quelques années mais le rassemblement masculin s’est transformé en un événement bien organisé.

Cet été, les participants au Festival Shiva ont dormi dans des tentes, ont mangé des repas végétaliens, ont été groovés à la musique techno et se sont généralement engagés dans des liens masculins. Les ateliers – dont beaucoup inspirés de la pratique chamanique – ont offert des conseils sur tout, de la méditation à la séduction numérique pour gagner de l’argent. L’ambiance était émotionnellement favorable, avec de nombreux câlins et même des bisous amicaux… lol.

Ariel Galili, un designer graphique de 40 ans de Kfar Saba qui a produit le festival de cette année, a déclaré que son but était d’offrir des alternatives aux idéaux masculins israéliens du pionnier ou héros de guerre.

« Je veux que les hommes israéliens voient qu’il y a d’autres options. Ils n’ont pas besoin d’être macho. Ils peuvent être eux-mêmes « , a-t-il dit. « La croissance de Shiva montre qu’ils cherchent d’autres moyens ».

Galili a également enseigné dans un atelier de méditation « la respiration inverse » qui visait à déterrer des souvenirs enterrés – y compris, dans certains cas, de naissance.

Selon Danny Kaplan, le programme de diplômés en études de masculinité à l’Université Bar-Ilan, le Festival de Shiva est l’expression du mouvement «mytho-poétique» influencé par New Age, qui utilise des cérémonies spirituelles et des contes pour promouvoir l’auto-compréhension. Kaplan a déclaré que le mouvement est venu en Israël depuis les États-Unis dans les années 1990 dans le cadre d’un changement plus large de la masculinité traditionnelle et des valeurs « yuppie », comme l’authenticité, l’introspection et l’équilibre entre le travail et sa vie personnelle.

« Vous pouvez dire que les hommes yuppie recherchent plus d’expériences individuelles », a-t-il déclaré. « Un garçon yuppie trouve qu’il est plus légitime d’aller dans un groupe masculin qu’une sabra des années 60 ».

Malgré une popularité croissante, les idées mytho-poétiques restent relativement marrantes, a déclaré Kaplan. Galili a déclaré que beaucoup de ses amis masculins sont mal à l’aise quand il évoque le Festival Shiva et le considère comme « étrange » ou « gay ».

« La plupart des types qui jouent au poker ne savent vraiment pas comment gérer l’ouverture d’esprit ou les émotions », a déclaré Galili. « Ce n’est pas seulement une partie de la culture, et c’est à cause de l’armée, je pense que beaucoup de gars israéliens sont traumatisés. Pour les femmes, ce genre de choses est plus normal. »

En ce qui concerne les hommes homosexuels, a déclaré Galili, ils sont accueillis au Festival Shiva sans jugement. Mais il a déclaré que la grande majorité des participants étaient hétérosexuels.

Yaakov, 41 ans, chef de l’exercice menstruel et thérapeute sexuelle basé à Mikhmoret, a également enseigné un atelier pour promouvoir l’acceptation par les hommes de leur pénis. Dans un exercice, les participants se décrivent du point de vue de leur organe sexuel.

« Il est intéressant de laisser le pénis raconter votre histoire et de rire et de pleurer à ce sujet », a-t-il déclaré. « Vous comprenez que chaque homme a des problèmes avec son pénis et sa sexualité, et cela vous rend plus fort ».

Tamir Weissberg, un entraîneur de 35 ans dans la région de Netanya, a assisté au Festival Shiva pour la première fois ce mois-ci. Il a déclaré qu’il était un peu mal à l’aise au début, mais après avoir participé à la cérémonie de la transpiration sud-américaine inspirée des Amérindiens, jeudi soir – impliquant des heures de chant dans une hutte remplie de vapeur.

« J’ai participé à d’autres festivals similaires sur l’amélioration personnelle ou l’apprentissage de vous-même », a-t-il déclaré.

Weissberg a déclaré que le festival lui donnait une nouvelle perspective sur ses rôles en tant que mari et père de deux jeunes enfants. En plus de faire des progrès personnels, a-t-il dit, il s’est connecté avec d’autres hommes d’une manière qu’il n’a pas fait depuis son immigration en Israël depuis le Maryland il y a huit ans.

« Beaucoup de temps que vous rencontrez des choses en relation avec votre conjoint, et beaucoup de temps vous vous sentez seul », a-t-il déclaré. « Ici vous êtes dans une situation et vous vous rendez compte que vous n’êtes pas seul. »