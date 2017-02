Binyamin Netanyahu visite la communauté Juive de Singapour et sa synagogue

Les enfants de la communauté Juive l’ont accueilli à l’entrée de la synagogue, en chantant et en agitant les drapeaux de Singapour et Israël. Lors de la visite, la prière pour l’Etat d’Israël a été dite.

«Je vous apporte les salutations de notre capitale éternelle Jérusalem et je vous transmets les salutations d’une nation proche», a déclaré le Premier ministre Netanyahu.

« Et je pense que Singapour et Israël sont des nations unis. Je trouve que c’est un privilège spécial et un honneur d’être le premier ministre israélien à effectuer une visite officielle à Singapour. »

Le ministre a fait une erreur, en effet, l’ancien président Herzog s’est aussi rendu dans ce pays.

« Ce n’est pas accidentelle si nos deux nations ont formé ce lien entre nous parce que nous sommes tous deux inspirés pour faire des choses et avancer. Israël est la nation de l’innovation, nous sommes tous les deux, des centres d’entreprise. Nous avons un talent inné et nous avons beaucoup de volonté pour réussir. »

«Je crois que les grandes puissances du monde entier regardent Israël et Singapour aujourd’hui et voient des opportunités économiques énormes. Énorme… Cet esprit est quelque chose que nous avons dans nos peuples depuis une longue période. Le peuple juif a passé l’apprentissage d’une génération à l’autre, d’un état d’esprit curieux et la capacité de produire de nouvelles choses.

«La communauté juive à Singapour est ici depuis près de deux siècles et vous avez cette quête entrepreneuriale depuis de nombreuses décennies et je pense que vous servez comme un pont humain entre Singapour et Israël . Je sais que vous vous souciez de l’Etat d’Israël. Je sais que vous vous occupez des traditions juives. Ce rassemblement est une indication de cette préoccupation et cette passion. »

« Je tiens également à vous signaler que je me suis récemment rendu dans deux pays musulmans, l’un est l’Azerbaïdjan et l’autre est le Kazakhstan. Et dans les deux pays musulmans, au Kazakhstan, j’ai visité une synagogue. Et les enfants juifs au Kazakhstan chantaient des chansons en hébreu, comme ici, dans un état musulman qui reflète le genre de monde que nous aimerions voir: un monde de tolérance; un monde de diversité; un monde qui est opposé au monde des forces de la barbarie et de l’intolérance. »

« Ceci est une bataille pour l’avenir de l’humanité. Cet avenir est représenté en Israël, qui est aussi un pays diversifié, qui a également des minorités, qui respecte les peuples. Et nous voyons ce même respect ici à Singapour. Nous sommes toutes les deux, des nations de l’innovation, et non seulement, nous sommes un petit peuple et avons défié les limites de notre taille. Nous nous sommes engagés à un monde meilleur, un monde de diversité, un monde qui suit les valeurs que nous avons en tant que peuple emprisonné pendant tant d’années, depuis tant de décennies et, en fait, depuis un millénaire. »

«C’est donc pour moi un immense plaisir d’être ici et je veux vous demander, à vous tous, une question simple: Qui d’entre vous n’a pas été en Israël? Vous avez tous été en Israël? Ensuite, j’ai une demande à vous faire , qui viendra de nouveau ? Je veux une visite de réciprocité cette année. Cette année à Jérusalem, je me réjouis de vous y rencontrer. »