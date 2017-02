Binyamin Netanyahu au Premier ministre belge, Charles Michel : « Israël protège l’Europe de la terreur »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit à son homologue belge, le Premier ministre Charles Michel, qu’Israël fonctionne comme une défense contre le terrorisme pour l’Europe.

Netanyahou a rencontré lundi à Jérusalem le Premier ministre belge, mais avant leurs discussions, il a partagé un moment avec les médias dans lequel il a accueilli publiquement le leader européen.

« Nous avons beaucoup à discuter à la fois bilatéralement et je pense aussi, sur une scène plus vaste, je ne parle pas seulement du Moyen-Orient mais les étincelles qui jaillissent du Moyen-Orient et affectent maintenant tous les pays, y compris la Belgique tragiquement et tous les continents autour du monde « , a déclaré Netanyahu.

Nos relations bilatérales sont saines. En termes de commerce, nous avons environ 3 milliards de dollars de commerce entre nous. Nous pouvons en avoir plus. Nous avons des industries solides, et je pense que l’avenir appartient à ceux qui innovent. »

Netanyahu a également noté que la Belgique et Israël ont beaucoup en commun en termes d’industrie, mais a ajouté que l’Etat juif a maintenant 500 startups, où il y a une dizaine d’années, nous en avions peut-être une, au plus deux. »

Le Premier ministre a commenté que les petits pays peuvent avoir des économies puissantes, ajoutant: «Je pense que si nous coopérons, nous pouvons accroître la prospérité de nos peuples pour notre bien commun», at-il dit.

« Le deuxième problème, bien sûr, est le grand défi de la terreur. Elle émane, nous devrions le dire sans équivoque, de l’Islam radical qui apporte une misère énorme à notre région et procède ailleurs avec violence sans restriction.

« Israël a été à l’avant-garde des pays qui combattent l’islam militant. Nous partageons nos renseignements sur le terrorisme.

«Je pense que dans un sens plus large, il est important de reconnaître qu’Israël est la force la plus forte au Moyen-Orient qui empêche l’effondrement de la partie occidentale du Moyen-Orient.

« Si cela devait arriver, nous aurions une misère incalculable avec, beaucoup plus de millions de résidents du Moyen-Orient et une augmentation du flux vers l’Europe. Israël l’empêche. À bien des égards, c’est la force la plus puissante, entre autres, qui empêche cette tragédie d’augmenter. Et je pense en ce sens qu’Israël fait un service important pour les peuples d’Europe, y compris la Belgique.

«Nous continuerons notre coopération en matière de lutte contre le terrorisme et beaucoup d’autres choses qui, je pense, sont importantes pour la sécurité et la sûreté de nos deux peuples.

Le premier ministre israélien a déclaré que le problème de la «recherche de la paix» reposait sur ce qu’il appelait une «simple vérité»: le refus persistant des Palestiniens depuis 70 ans, 68 ans après l’établissement d’Israël, de reconnaître un État juif dans toutes les frontières . C’est le noyau de notre conflit particulier. »

Netanyahou a dit qu’il attend avec impatience « le jour où nous aurons des Palestiniens qui sont prêts à reconnaître, enfin, l’Etat juif. Ce sera le début de la paix et un grand pas en avant pour y parvenir. »

Il a souhaité la bienvenue au premier ministre belge et à sa délégation, en disant: « J’espère que nous pourrons poursuivre des discussions fructueuses entre nous ».