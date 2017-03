Binyamin Netanyahu: L’Iran essaie aussi d’ouvrir un front contre nous dans les hauteurs du Golan

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré au cabinet, avant sa rencontre avec le président russe à Moscou ce jeudi son opposition farouche d’établir une présence permanente des troupes syriennes terrestres et marines.

« Les Iraniens tentent aussi d’ouvrir le front sur le Golan et contre nous», a déclaré Netanyahu. Son correspondant politique indique que Netanyahu a exprimé l’espoir de parvenir à une compréhension globale face à cette menace grandissante.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu mettra l’accent sur la guerre civile en Syrie : «Je vais exprimer au président Poutine mon opposition farouche à l’agression d’Israël et j’espère que nous pourrons aussi atteindre certains accords et sous-estimer un risque potentiel entre nos forces et la leur, comme nous l’avons fait avec succès jusqu’à ce jour», a déclaré le Premier ministre.